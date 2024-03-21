Смартфон был замечен в базе данных Geekbench, раскрывающей некоторые из его ключевых спецификаций

OnePlus уже объявила дату запуска своего предстоящего смартфона Nord CE 4 5G на индийском рынке. Для тех, кто еще не знает, OnePlus собирается выпустить Nord CE 4 на индийском рынке 1 апреля 2024 года. Теперь, в преддверии запуска, этот смартфон был замечен в базе данных Geekbench, раскрывающей некоторые из его ключевых спецификаций.

OnePlus Nord CE 4 был замечен на Geekbench с модельным номером CPH2613. База данных Geekbench показывает, что он будет работать на базе процессора Snapdragon 7 Gen 3 в паре с графическим процессором Adreno 720. Судя по листингу, смартфон получил одноядерный результат 1151 и многоядерный 3069. Что касается архитектуры процессора, то он будет иметь 4 ядра с тактовой частотой 1,80 ГГц, 3 ядра с тактовой частотой 2,40 ГГц и основное ядро с частотой 2,63 ГГц.

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Телефон будет работать под управлением Android 14 с поддержкой не менее 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, бренд ранее подтвердил, что он будет поставляться с 8 ГБ + 8 ГБ LPDDR4x RAM и до 256 ГБ внутреннего хранилища UFS 3.1. Ожидается, что мы увидим два варианта хранения данных в этом смартфоне: 128 и 256 ГБ. Согласно данным листинга на Amazon, мы можем ожидать два цветовых варианта: один будет серым, а другой - зеленоватым.

У Oppo есть еще один замысел для Nord CE 4 - по данным DCS, на китайском рынке он может выйти под названием Oppo K12.