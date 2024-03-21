Alibaba продолжает расширять свой портфель RISC-V.

Исследовательское подразделение Alibaba, Академия Дамо, недавно объявило о расширении своих усилий в области RISC-V, которые включают матричное вычислительное ядро Xuantie C907 и процессор Xuantie C930, ориентированный на центры обработки данных, сообщает Sohu. Ожидается, что процессор серверного класса будет выпущен в этом году, сообщает The Register.

Один из способов, с помощью которого китайские компании могут обойти экспортные ограничения США в отношении высокопроизводительных вычислений и технологий искусственного интеллекта, - это разработка собственных процессоров для ИИ и высокопроизводительных вычислений на базе собственных ядер (на основе архитектуры набора инструкций RISC-V, или ISA). Подразделение Alibaba по производству чипов T-Head было одной из первых компаний, осознавших потенциал RISC-V ISA несколько лет назад, поэтому к настоящему моменту у нее уже достаточно большой опыт работы с этой технологией.

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T-Head представила свой первый процессор Xuantie C910 на базе RISC-V для клиентских систем около двух лет назад, и Alibaba уже некоторое время продает ПК на базе этого процессора. По какой-то причине этот процессор больше не указан на сайте компании. То же ядро C910 используется в твердотельных контроллерах корпоративного класса PCIe Gen5 Zhenyue 510, которые применяются для различных накопителей.

Теперь процессор T-Head Xuantie 930 будет использоваться в серверах, в том числе в машинах, работающих с искусственным интеллектом, хотя пока неясно, планирует ли Alibaba использовать их для своих облачных дата-центров или для чего-то другого.

Кроме того, подразделение Alibaba по производству чипов T-Head намерено представить свой матричный вычислительный блок Xuantie 907, хотя пока неясно, идет ли речь об отдельной SoC для дата-центров, предназначенной для ИИ-нагрузок, или об IP-ядре, которое может быть добавлено к другому процессору, скажем, к Xuantie 910 или Xuantie 930.

"По мере роста спроса на новые вычислительные мощности развитие RISC-V претерпевает метаморфозы и вот-вот вступит в период бурного роста приложений", - говорит Чжан Цзяньфэн, президент Академии Дамо. "Академия Дамо будет продолжать увеличивать инвестиции в исследования и разработки и совместное создание экосистемы RISC-V, способствуя совместным инновациям и развитию отрасли вверх и вниз".

Поскольку технология RISC-V имеет решающее значение для китайских компаний, чтобы избежать ограничений на экспорт из США, она очень быстро развивается в Китае. В результате компании, производящие аппаратное и программное обеспечение, сотрудничают, чтобы создать конкурентоспособную экосистему вокруг этой ISA, отмечается в отчете Sohu.