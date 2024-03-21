Компания получила штраф за то, что использовала новостные сообщения французских медиакомпаний для обучения чатбота Bard, известного теперь как Gemini

Французский антимонопольный орган оштрафовал Google на 250 млн евро. Компания получила штраф за то, что использовала новостные сообщения французских медиакомпаний для обучения чатбота Bard, известного теперь как Gemini. Gemini также воспроизводил эти французские новости.

По мнению французского антимонопольного органа Autorité de la concurrence, Google не проинформировала регулятора, издателей и другие медиакомпании о том, что использует их контент для обучения своего чат-бота GenAI, а также о том, что воспроизводит эти сообщения. Google должна была сделать это в соответствии с предыдущими соглашениями с ведомством.

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источники: livescience.com

Google не позволила соответствующим издательствам и медиакомпаниям возразить против использования их контента для обучения Bard, не повлияв при этом на отображение этих сообщений в других сервисах Google. По мнению регулятора, эти действия "подорвали способность издателей и информационных агентств вести переговоры о компенсации".

Штраф, наложенный и в 2021 году

С 2021 года во Франции Google участвует в спорах с французскими издателями, медиакомпаниями и антимонопольным ведомством по поводу использования новостного контента. В том же году Google был оштрафован на 500 млн евро за якобы "недобросовестные" переговоры с издателями и медиакомпаниями о правах на новостные материалы.

В 2022 году обе стороны договорились о семи условиях, которые Google должен был соблюдать во Франции при использовании и/или передаче новостных материалов. Однако в недавнем деле Bard/Gemini компания предположительно нарушила четыре из этих условий, в том числе не сообщила об использовании контента. Это было выявлено в ходе внешнего расследования, проведенного по заказу Управления по согласованию. Это привело к новому штрафу в размере 250 млн евро.

Французский антимонопольный орган также хочет, чтобы другие крупные технологические компании заключили соглашения с издателями и медиакомпаниями о (повторном) использовании их контента.

Признания

Google публично не отреагировал на штраф, наложенный французским антимонопольным органом. Однако компания признала свою вину в этом последнем случае и заявила, что принимает меры для предотвращения повторения подобных случаев.