В рамках этого союза планируется совместимость Omniverse Cloud с Vision Pro

NVIDIA и Apple заключили важное сотрудничество для Vision Pro. В рамках этого сотрудничества облачная платформа Omniverse Cloud была интегрирована в качестве API для Vision Pro. Данная интеграция добавит важные функции.

Сотрудничество NVIDIA и Apple включает в себя облачную платформу Omniverse Cloud, которая имеет решающее значение для Apple Vision Pro. В рамках этого союза планируется совместимость Omniverse Cloud с Vision Pro. Таким образом, пользователи смогут взаимодействовать с объектами и проектами на Omniverse Cloud.

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источник: ru.freepik.com

Партнерство NVIDIA и Apple подразумевает не интеграцию Omniverse Cloud в качестве приложения для Vision Pro, а интеграцию API. Это позволит импортировать в Vision Pro сцены, созданные с помощью функции Omniverse OpenUSD. Пользователи смогут взаимодействовать с созданными сценами после переноса их на свои устройства. Это будет особенно полезно для разработчиков игр смешанной реальности.