Эти утечки кажутся довольно точными, и Sony работает над тем, чтобы установить источник информации.

Компания Sony начала принимать меры по поиску источника последних утечек информации о PlayStation 5 Pro. Новости о PlayStation 5 Pro, как правило, оставались на стадии слухов, но в последние дни произошла утечка технических характеристик консоли. Эти утечки кажутся довольно точными, и Sony работает над тем, чтобы установить источник информации.

Сначала YouTube-канал Moore's Law is Dead поделился, судя по всему, официальным документом с характеристиками PS5 Pro. Позже различные источники подтвердили эту информацию. Предполагается, что этот документ был предоставлен Sony сторонним партнерам.

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Sony не делала никаких заявлений о достоверности утечек и о том, на какой стадии находится процесс внутренних исследований. Однако предполагаемые аппаратные спецификации включали процессор AMD Zen2 с тактовой частотой 4,4 ГГц и более быструю оперативную память. Если утверждения правдивы, то Pro-версия, как заявлено, сможет визуализировать игровые изображения на 45 % быстрее, чем стандартная версия. Также утверждается, что Pro-модель будет оснащена технологией 4x Ray Tracing и поддержкой изображения 8K.