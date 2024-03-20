Модель Samsung Galaxy Z Fold 6 FE вот-вот станет известна. Появилась первая информация о дате выхода бюджетного складного телефона. Когда же он будет представлен? Вот подробности...

Samsung уже некоторое время находится на повестке дня с бюджетными складными телефонами. Вначале появились слухи о Galaxy Z Fold Lite. Затем, в разных источниках появилась информация о Galaxy Z Fold 6 FE. По последней информации из Кореи, смартфон будет выпущен одновременно с iPhone 16, то есть в сентябре или октябре.

Откровенно говоря, это немного интересно. Возможно, Samsung хочет удивить пользователей iPhone доступной моделью Z Fold. Также ходят слухи, что изначально для Galaxy Z Fold 6 FE был установлен план поставок в 200-300 тысяч единиц. Это определенно меньше, чем ожидалось.

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источник: telefonino.net

Galaxy Z Fold 6 FE будет обрезанной моделью, как вы понимаете. Соответственно, мы столкнемся с более привычными характеристиками аккумулятора и экрана, лишенными поддержки S-Pen. Впрочем, если цена составит около 800 долларов, как заявлено, он может быть продан гораздо быстрее, чем ожидалось. Конечно, для этого нужно дождаться сентября или октября.

Более того, есть уверенность, что корейский гигант сделает упор на искусственный интеллект в своем следующем поколении складных устройств. Это обновление привело к 10-процентному росту продаж серии Galaxy S24.