MacBook Pro с процессором M4 уже находится в разработке. Процессор, который будет основан на чипе A18 Pro, и который мы увидим позже в этом году.

Как отмечает Марк Гурман, Apple уже ведет работу над следующим MacBook Pro, в котором будет использоваться новое поколение процессоров Apple - M4. В очередном выпуске рассылки он вновь подтвердил, что в этом месяце нам покажут новые iPad Pro и iPad Air, а также новые аксессуары.

Однако подробности об этом пока неясны, поскольку это все, что он сказал. Возможно, мы увидим их еще нескоро, поскольку MacBook Pro с M3 вышел в октябре прошлого года, а MacBook Air с тем же чипом вышел совсем недавно. Кроме того, наряду с M3 компания выпустила более профессиональные версии - M3 Pro и M3 Max.

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Учитывая, что в моделях Mac еще остались процессоры M3, такие как Mac mini, Mac Studio или Mac Pro, это может означать, что нам придется ждать почти год, чтобы увидеть чип M4, работа над которым уже ведется. Но он не будет единственным, поскольку предыдущие слухи утверждали, что планируется даже M5 или даже M6.