Компания Apple выплатит в общей сложности до 14,4 млн канадских долларов в связи с коллективным иском, в котором утверждается о намеренном снижении производительности смартфонов iPhone. Пострадавшие могут рассчитывать на сумму до 150 канадских долларов. Однако сумма будет зависеть от количества жалоб

Компания Apple соглашается на выплату до 14,4 миллиона канадских долларов (CAD) в связи с коллективным иском в Канаде по поводу ограничений производительности ряда смартфонов iPhone. В результате любой пострадавший, который подаст жалобу и выполнит определенные требования, получит компенсацию в размере от 17,50 до 150 канадских долл. Размер этой компенсации зависит от того, сколько таких жалоб поступит.

Что касается того, кто может требовать компенсации от Apple в целом, то это нынешние или бывшие жители Канады, которые уже были владельцами или купили следующие модели смартфонов:

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С установленной или загруженной iOS 10.2.1 или более поздней версией (до 21 декабря 2017 года)

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6s Plus

iPhone SE

С установленной или загруженной iOS 11.2 или более поздней версией (до 21 декабря 2017 года)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Жители США уже получили средства по судебному иску

Сам скандал начался, когда Apple решила ограничить максимальную производительность некоторых iPhone с химически изношенной батареей. Это было сделано для того, чтобы предотвратить неожиданное выключение смартфона. Проблема заключалась в том, что в описании обновления, добавляющего эту функцию, не было информации о ней. Apple принесла извинения за это, но на этом слова не закончились. В 2018 году компания также уменьшила цену на негарантийную замену аккумулятора. Стоимость этой услуги снизилась с 79 до 29 долл.

Стоит добавить, что это уже не первый случай, когда Apple будет выплачивать деньги покупателям в связи с иском о "батарейных воротах". Ранее жители США уже получали деньги от компании. Средства Apple начали поступать им в январе этого года.