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Компания Apple соглашается на выплату до 14,4 миллиона канадских долларов (CAD) в связи с коллективным иском в Канаде по поводу ограничений производительности ряда смартфонов iPhone. В результате любой пострадавший, который подаст жалобу и выполнит определенные требования, получит компенсацию в размере от 17,50 до 150 канадских долл. Размер этой компенсации зависит от того, сколько таких жалоб поступит.
Что касается того, кто может требовать компенсации от Apple в целом, то это нынешние или бывшие жители Канады, которые уже были владельцами или купили следующие модели смартфонов:
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С установленной или загруженной iOS 10.2.1 или более поздней версией (до 21 декабря 2017 года)
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
С установленной или загруженной iOS 11.2 или более поздней версией (до 21 декабря 2017 года)
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
Жители США уже получили средства по судебному иску
Сам скандал начался, когда Apple решила ограничить максимальную производительность некоторых iPhone с химически изношенной батареей. Это было сделано для того, чтобы предотвратить неожиданное выключение смартфона. Проблема заключалась в том, что в описании обновления, добавляющего эту функцию, не было информации о ней. Apple принесла извинения за это, но на этом слова не закончились. В 2018 году компания также уменьшила цену на негарантийную замену аккумулятора. Стоимость этой услуги снизилась с 79 до 29 долл.
Стоит добавить, что это уже не первый случай, когда Apple будет выплачивать деньги покупателям в связи с иском о "батарейных воротах". Ранее жители США уже получали деньги от компании. Средства Apple начали поступать им в январе этого года.