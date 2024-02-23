Apple не рекомендует сушить промокший iPhone в миске с рисом
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В Интернете полно форумов, на которых советуют положить мокрый неработающий телефон в миску с рисом. Многие говорят, что это решение очень эффективно, но Apple не рекомендует его применять, утверждая, что мелкие кусочки крупы могут попасть в iPhone, что может его повредить. Вместо этого компания предлагает другое средство.
Если вы задаетесь вопросом, как высушить iPhone, Apple сама рассказывает, как это сделать. Основная опасность кроется в области зарядного устройства, так как зарядка во влажном состоянии может повредить его навсегда.
Вот рекомендуемые шаги для сушки iPhone:
- Аккуратно постучите по iPhone рукой так, чтобы гнездо зарядного устройства было направлено вниз. Затем оставьте устройство в сухом месте с доступом воздуха.
- По прошествии не менее 30 минут попробуйте зарядить телефон.
- Если появится предупреждение, значит, в разъем или кабель попала жидкость. Оставьте телефон на сутки в сухом месте с доступом воздуха. Для полного высыхания должно пройти 24 часа, но в это время вы можете проверить, заряжается ли он. Вы также можете попробовать другой кабель, чтобы проверить, не связана ли проблема с предыдущим кабелем.
- Если ваш iPhone высох, но не заряжается, то есть предупреждение не появляется, попробуйте отключить кабель и устройство и подключить их снова.
Выше описаны четыре шага, рекомендованные Apple, но есть и другие методы, которые Apple не рекомендует. Помимо "трюка с миской риса", не рекомендуется сушить телефон феном или другими подобными устройствами. Кроме того, Apple не рекомендует вставлять в разъем такие предметы, как полотенца или бумажные салфетки.
Обычно у вас не должно быть проблем с намоканием iPhone. Начиная с модели 7, все они являются водонепроницаемыми, брызгозащищенными и пылезащищенными.
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