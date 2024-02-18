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dima0782
В сеть попала информация о камере iPhone 16
Предыдущие утечки говорили о том, что Apple изменит расположение камер в iPhone 16 и сделает переход между дизайном камер iPhone X и телефонов Samsung Galaxy.

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На новом снимке демонстрируется, что iPhone 16 будет поставляться с вертикальным расположением камеры. Этот новый дизайн очень похож на камеры телефонов Samsung Galaxy. Предыдущие утечки говорили о том, что Apple изменит расположение камер в iPhone 16 и сделает переход между дизайном камер iPhone X и телефонов Samsung Galaxy. Теперь появилась еще одна важная информация, подтверждающая достоверность этих утечек, - изображение части модуля камеры iPhone 16.

Согласно сообщению Марджин Бу (Marjin Bu), в котором среди ранее просочившейся информации есть правильная и неправильная, Apple откажется от диагонального расположения камеры, которое мы видели в моделях iPhone 14 и 15. Вместо этого она вернется к расположению камер снизу вверх, которое сохранялось с iPhone X до iPhone 13. Однако выступ камеры не будет иметь квадратную форму, которую мы видели с iPhone 11; вместо этого он будет вертикальным, как в моделях iPhone X и Xs.

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Деталь, предположительно принадлежащая камере iPhone 16

Если эта утечка правдива, то iPhone 16 будет похож на телефоны Samsung Galaxy, если смотреть на него сзади. Да, здесь будет вертикальный выступ камеры в форме таблетки, как у iPhone X, однако на этот раз каждый объектив камеры будет иметь отдельный выступ, что позволит получить дизайн камеры, который будет больше похож на телефоны Samsung Galaxy, чем на iPhone X.

Даже если изображение, которым поделился Марджин Бу, является точным, Apple могла попробовать этот дизайн в прототипе, но затем отказалась от него.

Таким образом, есть вероятность, что на официальной презентации в сентябре мы столкнемся с иным дизайном камеры, чем тот, который был представлен в утечках. Конечно, в мире технологий часто происходят изменения в последнюю минуту, поэтому стоит подождать и посмотреть.

#iphone 16 #камера iphone 16
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Вся линейка iPhone 16 будет оснащена 120-герцовыми экранами
Опубликовано фото блока камер для iPhone 16
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