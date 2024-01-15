Хотя конкретная дата выхода пока не объявлена, релиз, похоже, идет по плану.

Для некоторых STALKER 2 - самая ожидаемая игра года. В этом контексте ценна каждая новая информация. Так произошло и с новой серией скриншотов.

STALKER 2 находится на финальной стадии разработки и должна выйти в первом квартале 2024 года. Хотя конкретная дата выхода пока не объявлена, релиз, похоже, идет по плану. Напомним, что студии GSC Game World, создающей игру, пришлось столкнуться со многими препятствиями, включая кибератаки. Однако, вопреки всем этим трудностям, студия продолжила работу над игрой.

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В связи с этим мы можем обнаружить небольшую серию новых скриншотов, доступных на официальном сайте из магазина Epic Games. Мы можем не только полюбоваться великолепной красотой игры, но и узнать некоторую информацию об Арсенале. В частности, можно полюбоваться на M14 в калибре 308 Winchester, Mac10 в калибре 45 acp, PP-91 в калибре 9×18 Makarov и старый добрый нарезной ствол в калибре 12/10.

Мы также можем увидеть немного окружающей среды, которая кажется все такой же богатой, с бродячими собаками и другими существами. При этом мы заметили, что окрестности кажутся особенно просторными. Примечательно, что в игре появился новый HUD. Ведь, по словам ютубера antitosolV, который внимательно следит за игровыми новостями, геймплей можно транслировать "в любое время".

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Слухи заставили некоторых игроков предположить, что анонс STALKER 2 может состояться во время Xbox Developer Direct 18 января. Однако Xbox не подтвердила присутствие игры на этом мероприятии и рассказала только о тех играх, которые принадлежат Xbox.