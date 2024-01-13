Цель Betavolt - запустить технологию ядерной батареи в массовое производство и обеспечить ее использование в таких устройствах, как телефоны и беспилотники.

Компания под названием Betavolt объявила о разработке батареи, получаемой с помощью ядерной энергии. Утверждается, что эта батарея, не требующая обслуживания и зарядки в течение 50 лет, будет использоваться в таких устройствах, как смартфоны и беспилотники.

Betavolt - это пекинский стартап, известный своей работой по сокращению использования ядерной энергии. Согласно заявлению компании, эта батарея, разработанная путем размещения 63 ядерных изотопов в модуле размером с монету, имеет размеры 15x15x5 кубических миллиметров и может обеспечивать мощность 100 микроватт при напряжении 3 В. Компания Betavolt заявляет, что намерена создать батарею мощностью 1 ватт к 2025 году.

реклама

Цель Betavolt - запустить технологию ядерной батареи в массовое производство и обеспечить ее использование в таких устройствах, как телефоны и беспилотники. Компания отмечает, что пилотные испытания уже начались и что она намерена выпустить батарею большей емкости к 2025 году, хотя о дате выпуска не сообщается.

Хотя использование радиоактивных материалов часто вызывает опасения, Betavolt утверждает, что многослойная конструкция батареи устойчива к пламени и взрыву. Компания также заявляет, что батарея может выдерживать температуру от -60 до 120 градусов и не содержит внешнего излучения, что снижает опасения по поводу безопасности. Согласно заявлениям Betavolt, подчеркивается, что после определенного периода деградации батарея становится нерадиоактивной и не наносит вреда окружающей среде.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако, учитывая длительный срок службы ядерных батарей, до сих пор остаются неясными вопросы безопасности и экологии. Поэтому внедрение такого продукта в широкое использование, скорее всего, вызовет сильное давление со стороны регулирующих органов. Хотя компания Betavolt утверждает, что атомные батареи безопасны для окружающей среды, опасения по этому поводу остаются.