Под руководством генерального директора Сатьи Наделлы компания Microsoft намерена совершить замечательное возвращение в мобильный бизнес. Генеральный директор не замедлил признать свою неправоту в прошлом, когда компания уходила с рынка, разработав многоплановую стратегию, чтобы бросить вызов таким технологическим гигантам, как Google и Apple, на мобильном рынке.

Вот три стратегических хода, которые Microsoft может предпринять, чтобы утвердить свое превосходство на мобильном рынке, в том числе в игровой индустрии:

Сделка между Microsoft и Activision на 69 миллиардов долларов

Microsoft

Microsoft заключила сделку с Activision Blizzard на сумму 69 миллиардов долларов. Таким образом, крупная технологическая компания позиционирует себя с двумя самыми популярными среди геймеров названиями - Call of Duty и Candy Crush Saga.

Помимо того, что эти игры служат чистым источником развлечений, они также являются стратегией Microsoft по завоеванию миллионов пользователей.

Массовая база поклонников Call of Duty повышает доходы Microsoft. Это также открывает потенциальные возможности для расширения подразделения Xbox. В 2022 году его доход составил 243 миллиона долларов.

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Эта крупная сделка укрепляет позиции Microsoft в игровой индустрии, а также дает ей преимущество на фоне жесткой конкуренции на рынке мобильных устройств.

Стратегический подход Microsoft к партнерству с магазинами мобильных игр

Благодаря сделке с Activision у Microsoft теперь есть несколько увлекательных игр для своих пользователей, которые показали ей путь к распространению мобильных приложений. В настоящее время Microsoft пытается бросить вызов Google Play Store и Apple App Store.

Она может создать свой собственный альтернативный магазин приложений. Пополнив его ценным контентом от Activision, Microsoft намерена предоставить пользователям жизнеспособную альтернативу, угрожая дуополии Apple и Google на мобильном рынке.

Несмотря на то, что Microsoft уже закрепилась в индустрии облачных игр, этот сектор все еще находится на начальной стадии. Крупная технологическая компания готовится пересмотреть способы доступа к играм на мобильных телефонах.

Создание нового магазина приложений привносит новое измерение в стратегию компании, которая может нарушить устоявшиеся рынки Google и Apple.

Инвестиции в искусственный интеллект от Microsoft

Справедливо признавая, что искусственный интеллект способен изменить технологии, компания Microsoft вкладывает значительные средства в продукты искусственного интеллекта. Недавно она провела ребрендинг Bing Chat в Copilot и разработала специальные приложения для Copilot на устройствах Android и iPhone.

Microsoft сделала шаг вперед в гонке за ИИ. Такая инновационная позиция компании демонстрирует ее стремление к инновациям, а также позиционирует ее как лидера в области приложений, основанных на ИИ.

Инвестиции Microsoft в ИИ улучшат пользовательский опыт, а также дадут тактическое преимущество технологическому гиганту в создании продуктов, готовых к будущему, чтобы переосмыслить мобильные возможности.

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Таким образом, возвращение Microsoft на мобильный рынок - это не просто возвращение. Это попытка бросить вызов устоявшейся двойке в этой отрасли.

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Обладая внушительным игровым портфолио, Microsoft предпринимает амбициозные шаги по совершенствованию игр и внедрению искусственного интеллекта. В ближайшем будущем Google и Apple, скорее всего, столкнутся с новым соперником, а Microsoft окажется на пути к достижению успеха на мобильном рынке.