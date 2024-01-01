Власти предупредили, что после землетрясения магнитудой 7,5, произошедшего в Новый год, волны могут достигать 5 метров.

После мощного землетрясения магнитудой 7,5, произошедшего в понедельник в Японии, власти призывают жителей некоторых прибрежных районов подняться на возвышенность из-за угрозы цунами.

За землетрясением последовали многочисленные мощные толчки.

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Японская метеорологическая ассоциация выпустила "серьезное предупреждение о цунами", заявив, что волны могут достигать 5 метров после землетрясения в Новый год. Жителям было рекомендовано искать возвышенности или перебираться на верхние этажи высотных зданий.

Телевизионщики призвали к "немедленной" эвакуации жителей префектуры Исикава, где находился очаг землетрясения. По данным NHK World News, предупреждения о цунами также были объявлены в провинциях Ниигата, Тояма, Ямагата, Фукуи и Хёго.

По данным японской общественной телекомпании NHK, приостановлено движение нескольких железнодорожных линий, включая многочисленные маршруты синкансэнов, и закрыты некоторые автомагистрали вблизи эпицентра землетрясения.

Многие дикторы сообщили, что на атомных электростанциях страны не было обнаружено никаких отклонений от нормы, хотя ситуация все еще оценивается.

Напомним, что одно из самых страшных стихийных бедствий в Японии произошло в 2011 году, когда землетрясение магнитудой 9,0 вызвало цунами, которое, в свою очередь, привело к аварии на атомной станции "Фукусима-1".

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В результате катастрофы погибло более 18 000 человек.