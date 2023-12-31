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dima0782
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
Урезанная версия Tiny11, которая уже является урезанной Windows 11, получила обновление arm64 спустя десять месяцев

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Основная версия Tiny11 - это оптимизированная версия Windows 11, которая уменьшена до размера, позволяющего уместить ее на флэш-накопителе объемом 4 ГБ вместо 64 ГБ, но это не самая оптимизированная версия Windows 11. Вместо нее - Tiny11 Core, предназначенная для тестирования и занимающая еще меньше места. Она получила обновление от своего создателя, компании NTDev, 29 декабря.

Теперь arm64-версия Tiny11 Core обновлена до Windows Version 23H2 с вырезанием большинства некритичных для системы функций, включая многие сокращения безопасности и функциональности обновлений. Помните, что эта ОС рекомендуется для быстрого тестирования, а не как потенциальный повседневный драйвер, как основная версия Tiny11, которая может быть использована на старых ПК, на которые обычно не удается установить Windows 11.

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источник: webdimi.net

Ядро Tiny11 для arm64 все еще замечательно, особенно потому, что его можно легко использовать в устройствах с низким энергопотреблением. На сайте Archive.org весь загруженный образ системы занимает всего 3,1 ГБ, а максимальная тонкая конфигурация Tiny11 может работать всего на 176 МБ оперативной памяти. Tiny11 может работать даже в VRAM графического процессора RTX 3050 Laptop, поскольку NTDev не испытывает недостатка в мотивации.

Возможно, вам стоит обратить внимание на основную версию Tiny11 для arm64 (или x86), особенно если вы будете работать с конфиденциальной информацией или запускать критически важные приложения на рассматриваемом устройстве. Важно подчеркнуть "только для разработчиков" характер Tiny11 Core, поскольку многие жизненно важные функции, такие как Windows Update, были либо урезаны, либо полностью удалены.

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В то же время всегда приятно видеть, как обычное раздувание, связанное с современными операционными системами и программным обеспечением, удаляется, чтобы обеспечить более рациональный, удобный для пользователя (или для оборудования) опыт. Учитывая недавнюю долю Arm в Raspberry Pi и общий статус на мобильном рынке в сравнении с перспективными конкурентами RISC-V, улучшения iGPU Meteor Lake сулят хорошее будущее для вычислений с низким энергопотреблением от любого поставщика.

#arm #windows 11 #винда #виндоус #arm 64
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