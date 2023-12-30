Этот чип будет доступен китайским покупателям с января

Американский чипмейкер Nvidia продемонстрировал специализированный игровой чип, созданный в соответствии с требованиями американского экспортного контроля, действующего в отношении Китая.

Недавно представленный GeForce RTX 4090 D позиционируется как революционный продукт, обещающий улучшения в эффективности, производительности и графике на базе искусственного интеллекта.

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Этот чип будет доступен китайским покупателям с января, как сообщил представитель Nvidia в беседе с Reuters.

источник: pcmag.com

Новый чип Nvidia, соответствующий требованиям Китая

Подчеркивая приверженность компании соблюдению требований экспортного контроля правительства США, представитель заявил, что GeForce RTX 4090 D был разработан при активном взаимодействии с американскими властями.

Это объявление имеет большое значение, так как оно знаменует собой первый официальный выпуск Nvidia чипа, ориентированного на Китай, с момента введения экспортных правил администрацией Байдена в октябре.

На основании этих экспортных правил два модифицированных чипа искусственного интеллекта (ИИ), а именно A800 и H800, а также высококлассный игровой чип RTX 4090 были заблокированы для продажи на китайском рынке.

Примечательно, что ранее Nvidia намекала на возможность представления трех новых чипов искусственного интеллекта для Китая примерно 16 ноября в ответ на октябрьские правила экспорта.

Однако в прошлом месяце стало известно о задержке с запуском одного из этих чипов, а два других до сих пор не представлены на китайском сайте Nvidia. Между тем, Nvidia является доминирующим игроком, занимая более 90 % рынка на китайском рынке чипов искусственного интеллекта стоимостью 7 миллиардов долларов.

Аналитики полагают, что американские меры экспортного контроля могут открыть широкие перспективы для отечественных производителей, таких как Huawei Technologies, чтобы пробиться на рынок.

По сути, министр торговли США Раймондо в интервью Reuters 11 декабря разъяснил, что Nvidia разрешено продавать в Китай чипы искусственного интеллекта, за исключением тех, которые имеют самую высокую вычислительную мощность.

Что касается производительности, то китайский RTX 4090 D, как сообщается, на 5% медленнее в играх и при работе с графикой по сравнению со своим запрещенным аналогом RTX 4090. Цена RTX 4090 D составляет 12 999 юаней (1 842 доллара), что на 350 юаней (50 долларов) больше, чем у второго по продвинутости чипа в этой серии, доступного для китайских покупателей.

Вероятные планы Nvidia на 2024 год

Ходят слухи, что Nvidia готовится к выпуску графических процессоров RTX 4070 Super и RTX 4080 Super в начале 2024 года. По данным утечки Kopite7kimi, известной своими надежными данными об аппаратном обеспечении Nvidia, запуск ожидается на выставке Consumer Electronics Show (CES) в январе 2024 года, несмотря на то, что Nvidia официально не заявлена в качестве участника.

Однако компания часто использует это мероприятие для пресс-брифингов и демонстрации своих новейших игровых технологий. Примечательно, что RTX 4080 Super, по слухам, будет оснащен 20 ГБ VRAM, а оба GPU, как ожидается, будут иметь более высокую шину памяти по сравнению со своими предшественниками.

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В частности, RTX 4080 Super может иметь 320-битную шину памяти, в то время как RTX 4070 Super может выйти на рынок с 256-битной шиной памяти. Впрочем, до официального анонса карт Nvidia эти подробности остаются пока условными.