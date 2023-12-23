Производители, распространяющие свои игры в Китае, больше не могут поощрять игроков тратить деньги на онлайн-игры

Геймерам в Китае и так было нелегко, а теперь правительство в Пекине закручивает гайки еще сильнее. В Поднебесной был объявлен ряд правил, призванных ограничить продвижение микроплатежей и отучить игроков тратить деньги на онлайн-игры.

Производители, распространяющие свои игры в Китае, больше не могут поощрять игроков тратить деньги на онлайн-игры. То есть больше не будет рекламы приветственных пакетов и других вещей. Таким образом, издатели потеряли возможность рекламировать платный контент в играх на китайском рынке, что возмутило крупнейшие игровые компании страны. Речь идет о Tencent и NetEase (последняя отвечает за популярную там Diablo Immortal). Ограничения затрагивают не только разработчиков, но и самих игроков. Жители Поднебесной не смогут получать ежедневные подарки за вход на серверы игры, и, по словам авторов идеи, это должно ограничить игровую зависимость игроков и избавить их от необходимости заходить в игру каждый день.

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Также были введены ограничения на трату денег в онлайн-играх и, в частности, на премиальную валюту, которую можно пополнить виртуальный кошелек. Кроме того, лица, не достигшие 18-летнего возраста, не смогут воспользоваться случайными элементами. Реакция крупнейших издателей игр в Китае неудивительна, поскольку они получают значительную прибыль от микроплатежей и продвижения такого контента. Акции Tencent Holdings (0700.HK), крупнейшей в мире игровой компании, в один момент упали на 16 %, а акции ее ближайшего конкурента, NetEase (9999.HK), - на 25 % после введения новых правил.

"Дело не обязательно в самом регулировании - это слишком большой политический риск", - говорит Стивен Люн, исполнительный директор по институциональным продажам в UOB broker Kay Hian в Гонконге. С другой стороны, пытающийся остудить эмоции вице-президент Tencent Games Виго Чжан заявил, что Tencent не придется кардинально менять "свою разумную бизнес-модель или операции" в сфере игр, добавив, что компания строго придерживается нормативных требований. NetEase отказалась от комментариев.

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Пекин с годами становится все более строгим по отношению к видеоиграм. В 2021 г. Китай установил строгие ограничения на время игры для детей до 18 лет и приостановил утверждение новых видеоигр примерно на восемь месяцев, ссылаясь на опасения по поводу игровой зависимости.