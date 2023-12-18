Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
BenQ представляет свой первый TN-монитор с частотой 540 Гц
Монитор BenQ Zowie XL2586X призван стать новейшей разработкой для энтузиастов эспорта

реклама

Недавно компания BenQ объявила, что один из двух ее новейших игровых мониторов Zowie войдет в сферу амбициозных игровых мониторов с частотой 500+ Гц. Как и ожидалось от BenQ, Zowie XL2586X станет еще одной высококлассной TN-панелью от одного из крупнейших производителей мониторов в киберспорте. В своем видеоролике, представленном ниже, компания рассказывает о множестве функций премиум-класса.

Наиболее интересной для нас особенностью BenQ Zowie XL2586X, помимо основных спецификаций дисплея (1080p, 540 Гц, панель Fast TN), является функция DyAc. DyAc - это фирменная технология BenQ, которая улучшает четкость движения и уменьшает размытость изображения даже на сверхбыстрых TN-панелях. Это также может способствовать "более быстрому восстановлению после вспышек", о котором говорится в материале BenQ ниже.

реклама

Не останавливаясь на этом, нам хотелось бы сфокусироваться на двух вещах: как этот монитор будет конкурировать на рынке с существующими предложениями и как он сравнится с тем, что мы имеем за пределами TN-панелей. Что касается последнего примера, то недавно мы рассмотрели отличный монитор с частотой 500 Гц от Alienware, который оснащен великолепной IPS-панелью, и этот монитор, скорее всего, обеспечит более полноценные впечатления от просмотра.

В то время как панели, не относящиеся к технологии TN, пока не способны достичь 540 Гц, 360-500 Гц вполне достижимы для IPS. OLED-панели также получают прирост до 360 Гц, благодаря Samsung. Так что вам больше не нужна TN-панель для настоящих высококлассных игр с высокой частотой обновления.

Но TN-панели здесь для того, чтобы повысить частоту обновления, если не больше. На самом деле, ASUS ROG PG248QP - очень похожий монитор с TN-панелью 540 Гц - был анонсирован всего месяц назад. Это может означать, что базовая TN-панель, используемая в обоих мониторах, идентична, хотя это может быть просто совпадением. 


рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Даже если в этих мониторах используется одна и та же панель, BenQ известна тем, что применяет в своих мониторах такие функции, как DyAc. Так что даже если в обоих мониторах используется одна и та же панель, поддержка DyAc может дать BenQ преимущество. Если BenQ XL2586X будет таким же, как ROG PG248QP - или даже лучше, - он, вероятно, сделает некоторых профессионалов Counter-Strike 2 очень, очень счастливыми.

#монитор #benq #монитор 540 гц #tn-монитор
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

TCL представила новые дисплеи, в том числе 65-дюймовый изогнутый OLED-монитор IJP с разрешением 8K
Acer представила сверхскоростной FullHD монитор XV242F с частотой обновления 540 Гц
TCL CSOT анонсировала 31″ куполообразный OLED-дисплей и другие новинки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasian Times: российские самолёты Су-34, вооружённые бомбами с УМПК, вызывают панику в рядах ВСУ
8
Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
21
Ученые не могут объяснить, как ИИ справился с решенной математической задачей
9
Завершено строительство самого длинного тоннеля Забайкальской железной дороги
2
На Дальнем Востоке построили один из крупнейших мостов в регионе
1
Чтобы научиться общаться с инопланетянами, ученые поговорили с китом
2
В Саратове действующий профессор придумал как практически "до нуля" снизить плату за отопление
10
The New York Times: Это выкуп от гибели - тебя больше никто не тронет
+
В украинской армии раскритиковали французские САУ CAESAR
1
Германия, впечатленная успешными действиями российских вертолетчиков, спешно начала перевооружаться
+
Военные комиссариаты начнут устанавливать блокпосты для проверки вербовки военнообязанных
13
BAE Systems: Конфликт на Украине воскресил интерес к артиллерии на Западе
2
AMD готовит технологический прорыв – чиплетная Radeon RX 9900 ХТХ бросит вызов NVIDIA
24
MSI сделала версию видеокарты GeForce RTX 4060 в дизайне своей фирменной серии Cyclone
1
"Северный обход Твери"- автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом достроят в 2024 году
1
Приложение Google Контакты может указать местонахождение друзей и членов семьи
+
С iOS 17.2 Flipper Zero не может блокировать работу iPhone по Bluetooth
+
Илон Маск рассказал об инопланетной жизни и ее поисках
2
Доходы майнеров Биткоинов достигли рекордного уровня
+
Первое испытание полутвердотельного аккумулятора емкостью 150 кВт*ч на электромобилей NIO ET7
3

Популярные статьи

Как увеличить срок службы свинцово-кислотного аккумулятора и как он работает - просто о сложном
16
Странный галактический мегакластер намекает на то, что с нашей Вселенной что-то не так
3
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
33
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
25
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam
13
Легендарная трилогия "Mass Effect": воспоминание о былом в преддверии будущего
11
Сколько я заработал на большой зимней распродаже в Steam
15
Украинский транзит газа после 2024 года - быть или не быть
23
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
14
Какие игры мы ждем в 2024 году
9

Сейчас обсуждают

kitava
22:29
Если речь идёт о новых то растянут поставку лет на 5. Таковы реали их оборонки. Быстро можно только со склада.
GeForce RTX 4090D поступит в продажу 28 декабря в Китае
Алексей Каверин
22:26
Автор типичный сонибой с дцп.
Гайд по выбору игровой консоли к новогодним праздникам 2024 года
MAXIMST
22:24
За язык никто не тянул…. Все таки признали что 7900 еле дотягивает до 4080, про 4090 я вообще молчу, а разговоров было….. И да, мне насрать и на зеленых и на красных но, купил я все равно 4090FE и ока...
AMD готовит технологический прорыв – чиплетная Radeon RX 9900 ХТХ бросит вызов NVIDIA
A224
22:22
ты что линуксоид чтоли а говорил винда лучше эх ты :))
И снова возвращаюсь к работе над меню "Пуск" в дистрибутиве Chimbalix
resursator
22:22
Наконец-то будет идеальный дистрибутив линукса)
И снова возвращаюсь к работе над меню "Пуск" в дистрибутиве Chimbalix
Артём Николаев
22:19
Я первый!
Sony официально запретила продавать диски для приставок PlayStation – чем это грозит геймерам
Fetaminaza
22:18
а что он сделает? интернет им заблокирует?
Депутат Госдумы Ткачев назвал нарушением прав граждан новые правила Sony
Биг Мойша
22:16
Предохранитель пониже спины перегорает у синих бичей.
При разгоне Threadripper перегорает скрытый предохранитель
Арбуз
22:16
Заголовок поправь, безграмотный клоун. "Израиль обнаружила".
Израиль заявляет, что обнаружила "самый большой туннель ХАМАС" в Газе
Izelop
22:16
российская радиопромышленность полный отстой по сравнению с советской, а советская была отстой но немного не отстоявшийся. сейчас отстоялось и всё понятно...
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем