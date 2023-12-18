Монитор BenQ Zowie XL2586X призван стать новейшей разработкой для энтузиастов эспорта

Недавно компания BenQ объявила, что один из двух ее новейших игровых мониторов Zowie войдет в сферу амбициозных игровых мониторов с частотой 500+ Гц. Как и ожидалось от BenQ, Zowie XL2586X станет еще одной высококлассной TN-панелью от одного из крупнейших производителей мониторов в киберспорте. В своем видеоролике, представленном ниже, компания рассказывает о множестве функций премиум-класса.

Наиболее интересной для нас особенностью BenQ Zowie XL2586X, помимо основных спецификаций дисплея (1080p, 540 Гц, панель Fast TN), является функция DyAc. DyAc - это фирменная технология BenQ, которая улучшает четкость движения и уменьшает размытость изображения даже на сверхбыстрых TN-панелях. Это также может способствовать "более быстрому восстановлению после вспышек", о котором говорится в материале BenQ ниже.

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Не останавливаясь на этом, нам хотелось бы сфокусироваться на двух вещах: как этот монитор будет конкурировать на рынке с существующими предложениями и как он сравнится с тем, что мы имеем за пределами TN-панелей. Что касается последнего примера, то недавно мы рассмотрели отличный монитор с частотой 500 Гц от Alienware, который оснащен великолепной IPS-панелью, и этот монитор, скорее всего, обеспечит более полноценные впечатления от просмотра.

В то время как панели, не относящиеся к технологии TN, пока не способны достичь 540 Гц, 360-500 Гц вполне достижимы для IPS. OLED-панели также получают прирост до 360 Гц, благодаря Samsung. Так что вам больше не нужна TN-панель для настоящих высококлассных игр с высокой частотой обновления.

Но TN-панели здесь для того, чтобы повысить частоту обновления, если не больше. На самом деле, ASUS ROG PG248QP - очень похожий монитор с TN-панелью 540 Гц - был анонсирован всего месяц назад. Это может означать, что базовая TN-панель, используемая в обоих мониторах, идентична, хотя это может быть просто совпадением.





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Даже если в этих мониторах используется одна и та же панель, BenQ известна тем, что применяет в своих мониторах такие функции, как DyAc. Так что даже если в обоих мониторах используется одна и та же панель, поддержка DyAc может дать BenQ преимущество. Если BenQ XL2586X будет таким же, как ROG PG248QP - или даже лучше, - он, вероятно, сделает некоторых профессионалов Counter-Strike 2 очень, очень счастливыми.