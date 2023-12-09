Тут даже RTX 4090 придется изрядно попотеть

Новый "Аватар" может стать отличным бенчмарком для топовых видеокарт. Это связано с тем, что в игре есть скрытые настройки качества изображения, которые даже выше, чем Ultra. В сети появилось видео, демонстрирующее, как с ними справляется GeForce RTX 4090.

Скрытые настройки графики в Аватаре

Avatar: Frontiers of Pandora даже на стандартных настройках графики может быть довольно требовательна к некоторым компонентам. Об этом свидетельствуют, например, недавние тесты AMD, в которых они показали, что даже их Radeon RX 7900 XT обеспечивает лишь 37 кадров в секунду при 4K и Ultra детализации с RT. Только с включением технологии FSR 3 геймплей можно было назвать плавным. Однако, как оказалось, в игре доступны - хотя и скрыты - еще более высокие настройки графики. Помимо Ultra, есть еще опция "Unobtainium".

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Как вы уже догадались, для ее включения недостаточно зайти в обычные внутриигровые настройки. Чтобы включить Unobtainium в Ubisoft Connect, нужно зайти в меню свойств игры, а затем ввести команду "-unlockmaxsettings" в разделе "Добавить аргументы запуска". После этого вам останется только сохранить. Однако имейте в виду, что это очень требовательные настройки, поэтому с ними справятся, в основном, только топовые видеокарты.

RTX 4090, 4K, настройки DLSS и Unobtainium - на какое количество кадров вы можете рассчитывать?

На YouTube-канале Compusemble появились кадры, показывающие, как GeForce RTX 4090, самый мощный игровой GPU на данный момент, справляется с графикой в режиме Unobtainium. Тест проводился в разрешении 4K с включенным DLSS в режиме "производительность". Во многих моментах на открытой местности RTX 4090 смог гарантировать лишь немногим более 60 FPS. Таким образом, видно, что эти настройки были скрыты не случайно. Просто для такого уровня детализации еще слишком рано. Возможно, только в будущем, когда видеокарты станут мощнее, разработчики решат добавить Unobtainium в качестве еще одного нормально доступного пресета.





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Однако при таких "стандартных" настройках не стоит слишком беспокоиться о требованиях нового Аватара. AMD показала, что благодаря FSR 3 игра может плавно работать в 1080p даже на доступной Radeon RX 7600. Сколько именно кадров будет получено, зависит уже от конкретной модели видеокарты, разрешения и выбранных настроек.