NVIDIA не собирается снимать с производства более старый GPU

GeForce RTX 3060 на данный момент является самой популярной видеокартой среди пользователей Steam. Это также один из наиболее часто покупаемых чипов, несмотря на наличие хотя бы RTX 4060, поэтому неудивительно, что NVIDIA не собирается снимать с производства более старый GPU.

Неужели GeForce RTX 3060 будет жить вечно? Все признаки указывают на это. NVIDIA намерена продолжать производство этого GPU и поставлять его на рынок, что подтверждает Board Channels. Предположительно, на данный момент запасы обеспечены на первый квартал 2024 года, и проблем с покупкой этой модели в различных вариантах памяти не будет. Однако во втором квартале следующего года поставки могут быть прекращены, если интерес потребителей окажется ниже ожидаемого. Стоит отметить, что цель NVIDIA - сделать цену RTX 3060 12GB ниже 2000 юаней (282 доллара США).

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На сегодняшний день цена этой видеокарты составляет около 290-350 долларов США, причем модель с 8 ГБ VRAM предлагается дешевле. При такой цене 12-гигабайтная модель конкурирует с Radeon RX 6750 GRE, доступной в версиях с 10 и 12 ГБ памяти. Если AMD снизит цены на GPU предыдущего поколения, то у NVIDIA не останется другого выбора, кроме как сохранить свою предыдущую архитектуру.

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Сохранение представителя серии RTX 30 также не является сюрпризом, так как NIVIDIA обычно выпускает карты предыдущего поколения в течение как минимум года после выхода преемника данной модели. Интересно, что первой на решение "зеленых" (NIVIDIA) отреагировала компания ONDA, выпустив новую двухслотовую RTX 3060 по цене 1899 юаней.