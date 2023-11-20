Маршрутизатор обеспечивает доступ в Интернет по Wi-Fi со скоростью до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц.

MB110-4G - это новейшее устройство от Mercusys, которое, по словам производителя, разработано с учетом разнообразных потребностей пользователей. Это первый беспроводной маршрутизатор 4G LTE от бренда.

Маршрутизатор MB110-4G обеспечивает доступ в Интернет по Wi-Fi со скоростью до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Технология LTE Cat 4 обеспечивает скорость загрузки до 150 Мбит/с и выгрузки до 50 Мбит/с. Полная совместимость с FDD-LTE и TDD-LTE позволяет работать с большинством операторов по всему миру. Для настройки оборудования достаточно вставить SIM-карту nano и включить маршрутизатор, чтобы обеспечить совместное использование 4G LTE с устройствами в вашей сети Wi-Fi.

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Mercusys

Для улучшения покрытия маршрутизатор также имеет возможность дополнительного подключения внешних LTE-антенн. MB110-4G оснащен двумя портами для подключения внешних антенн 3G/4G, а также стандартными портами RJ45 10/100 Мбит/с. Режим Wi-Fi Router также позволяет использовать MB110-4G с проводным подключением к Интернету в случае отсутствия покрытия LTE.

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Для использования этой функции достаточно подключить Ethernet-кабель к порту WAN/LAN. Одновременно в сеть могут подключаться до 32 устройств. Устройство доступно по цене около 250 долл. На маршрутизатор предоставляется трехлетняя гарантия производителя.