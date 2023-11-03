Босс OnePlus опубликовал несколько снимков, сделанных на готовящийся к выпуску флагманский телефон

OnePlus 12, по мнению многих, должен появиться на рынке не раньше Нового года, и наиболее вероятным является его запуск в декабре. И это выглядит еще более убедительно, если учесть, что президент компании опубликовал фотографии, сделанные им с помощью готовящегося к выпуску телефона.

Ли ЦзеЛуи опубликовал в китайской социальной сети Weibo три снимка, сделанных с помощью OnePlus 12. Они были сделаны с применением основной камеры и, судя по всему, как минимум одного снимка с использованием телеобъектива.

реклама

9to5Google утверждает, что это, похоже, та же камера, что и в новом OnePlus Open, причем на снимке с телеобъективом используется 3-кратный зум с 6-кратным увеличением.

Других подсказок руководитель OnePlus не дает. Его сообщение в Weibo гласит (перевод): "Проходя мимо кофейни на углу, я покажу вам несколько фотографий, которые только что сделал с помощью OnePlus 12. Непрофессиональная съемка, руки дрожат".

По предложенным снимкам сложно судить о качестве работы задней камеры - не в последнюю очередь потому, что они были сжаты для размещения в Интернете, - но цветовой баланс выглядит достойно, и явные артефакты отсутствуют.

Li JieLouis

Согласно более раннему сообщению на Weibo, на этот раз от информатора, в OnePlus 12 будет использоваться новый сенсор Sony Lytia. Утверждается, что он дебютирует в телефоне, хотя других подробностей не приводится.

Предыдущие слухи утверждали, что основная камера будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором (Sony IMX966), но теперь это уже не так. Поскольку в OnePlus Open также используется сенсор Sony Lytia, гораздо более вероятно, что он будет использоваться и в OnePlus 12.

Надеемся, что ждать осталось недолго. Ожидается, что OnePlus анонсирует свой новый флагман для китайского рынка в декабре, а затем выведет его на глобальный рынок в начале следующего года.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, замена одного из лучших Android-телефонов года - OnePlus 11 - должна появиться на наших рынках примерно в феврале 2024 года.