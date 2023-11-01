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dima0782
Для комфортной игры в Avatar: Frontiers of Pandora потребуется мощный ПК
Владельцам слабых ПК придется вложить деньги в новые комплектующие или выбрать консольную версию

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Avatar: Frontiers of Pandora - новая игра во вселенной, созданной Джеймсом Кэмероном. Она выйдет в декабре, и компания Ubisoft, выпускающая игру, только что опубликовала подробные технические характеристики. К сожалению, для комфортной игры потребуется мощный ПК с видеокартой на уровне не ниже Nvidia Gefroce GTX 3060Ti.

Avatar: Frontiers of Pandora идет по пути Alan Wake 2, по крайней мере, когда речь идет об аппаратных требованиях. Компания Ubisoft обнародовала официальные аппаратные требования для своей новой игры, и, к сожалению, владельцам слабых ПК придется вложить деньги в новые комплектующие или выбрать консольную версию. Для игры в новую игру в мире Аватара потребуется действительно мощный ПК.

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Ubisoft

Точные характеристики можно найти в таблице выше - как видите, для игры на минимальных настройках графики достаточно Nvidia Geforce GTX 1070 или ее аналога с не менее чем 8 Гбайт VRAM. Однако нам придется настроить себя на игру в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Возможно, для значительной части геймеров этого будет достаточно, но в рекомендуемых настройках нам придется перейти на Nvidia RTX 3060 Ti - это еще свежая видеокарта, но она "всего лишь" позволит играть в 1080p при 60 кадрах в секунду. Мягко говоря, не безумие, что наталкивает нас на мысль о том, что начальное техническое состояние Avatar: Frontiers of Pandora на ПК может быть неудовлетворительным (мягко говоря).

ign.com

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Станет ли Far Cry с синими инопланетянами следующей успешной продукцией 2023 года или же присоединится к разочарованиям последних 12 месяцев, как Redfall, покажет время. Выход Avatar: Frontiers of Pandora запланирован на 3 декабря - помимо ПК, игра также будет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

#игры #avatar: frontiers of pandora
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