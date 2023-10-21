Эта новая технология привнесла в симулятор ряд доступных функций и позволила ощутить гонку через звук

Основная концепция Forza Motorsport, флагманского гоночного симулятора от Xbox, довольно проста: выбираешь один из 500 доступных автомобилей, разгоняешься до предела и сталкиваешься с суровыми погодными условиями извилистых трасс. Но эта задача может оказаться не такой простой, когда не видно дороги. Именно для того, чтобы сделать игру более доступной для людей со слабым или отсутствующим зрением, компания-разработчик Turn10 внедрила в игру Blind Driving Assists. Эта новая технология привнесла в симулятор ряд доступных функций и позволила ощутить гонку через звук.

Помощник вождения вслепую (Blind Driving Assistant, BDA) - это, по сути, экранный диктор. Но он не так прост, как наушники: вместо того чтобы говорить пользователю прямые указания - "ехать направо" или "повернуть", - BDA предлагает информацию о направлении движения автомобиля по трассе. Таким образом, задача остается неизменной для геймеров, которые могут разработать собственную стратегию гонок.

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Forza Motorsport

Все функции являются опциональными и могут быть настроены в соответствии с предпочтениями каждого пользователя. Формат работает во всех доступных вариантах игры, от одиночных заездов до сетевых соревнований, и совместим с любыми устройствами - от обычного джойстика или комбинации мыши и клавиатуры до руля и адаптивного контроллера Xbox.

"По сути, мы предлагаем звуковой способ навигации по всем меню и сценам, - резюмирует в интервью на сайте EXAME американка Неха Чинтала, одна из разработчиков, ответственных за проект, - Вы получаете информацию о том, где находится ваш автомобиль в гонке, с какой скоростью вы едете, в каком направлении движетесь. Мы хотели, чтобы вы знали о маршруте, а не просто говорили "жми на газ, теперь тормози"".

Для разработки BDA для Forza Motorsport компания Turn10 пообщалась с геймерами, которые являются слепыми, частично слепыми или имеют другие физические недостатки. Например, они пообщались с бывшими военными, имеющими проблемы с подвижностью рук, и использовали их рассказы для разработки функций помощи. В частности, для тестирования BDA компания Turn10 прибегла к помощи Брэндона Коула, консультанта по вопросам доступности.

Однако команда Turn10 допускает, что использование BDA требует определенного обучения и что некоторые пользователи могут испытывать трудности или даже находить эти функции странными. "Каждый игрок обладает широким спектром опыта. Кто-то может быть полностью слепым, кто-то ослеп позже, а кто-то уже водил машину. Это нормально, если вы задаетесь вопросом, как работают автомобили в игре или как меняется баланс веса", - объясняет американский разработчик Катрин Хилман.

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