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dima0782
Kia дебютирует с электромобилем EV5 наряду с двумя новыми доступными концептами
Компания надеется продавать эти три автомобиля по цене от 35 до 50 тыс. долл.

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На мероприятии Kia EV day автопроизводитель представил свой новый электромобиль EV5, а также два новых концепта, призванных сделать эту технологию более доступной. По словам компании, она намерена предложить людям широкий модельный ряд электромобилей, включающий EV6 и новейший EV9, который обещает автономность третьего уровня и запас хода 530 км. Компания надеется продавать EV5 и, в перспективе, EV4 и EV3 по цене от 35 000 до 50 000 долларов США, "чтобы ускорить широкое распространение электромобилей".

Внедорожник EV5 является третьим чисто электрическим автомобилем в линейке компании. Kia разработала его на базе специализированной платформы E-GMP и в настоящее время планирует производить и продавать его в Китае и Корее. Технические характеристики для каждого рынка отличаются: в Китае будут доступны стандартная, удлиненная и удлиненная версии с AWD. Стандартная китайская модель будет оснащаться аккумуляторной батареей емкостью 64 кВт-ч и двигателем мощностью 160 кВт, а ее запас хода составит 530 км.

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Kia

Версия с увеличенным запасом хода будет оснащаться более мощной батареей, способной обеспечить запас хода 720 км на одной зарядке. Запас хода AWD-модели составит 650 км, и она будет оснащена функцией быстрой зарядки. Что касается корейских моделей, то их модельный ряд, по всей видимости, будет формироваться в соответствии с требованиями рынка. По словам представителей Kia, позднее будет представлен вариант GT с улучшенными характеристиками.

Kia

Если EV5 - это вполне реальный продукт, который в конце этого года поступит в продажу на китайском рынке, то другие электромобили, представленные компанией Kia на мероприятии, пока еще являются концептами. Модель EV3 (на фото выше), если она окажется именно такой, как задумал автопроизводитель, будет компактной и доступной версией EV9. EV4 от Kia (на фото ниже), напротив, будет представлять собой седан с низким носом, резкими линиями и футуристическим салоном, напоминающим кокон. Пока неясно, сможет ли Kia достичь ценовой отметки в 35 тыс. долл., которая, как представляется, является общей целью среди производителей EV, для любого из вышеупомянутых автомобилей.

Kia

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#электромобили #авто #ev5 #киа
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