Мобильная игра в жанре battle royale должна была появиться в этом году.

Когда Activision анонсировала Call of Duty: Warzone Mobile в 2022 г., разработчик заявил, что планирует выпустить игру в этом году, вскоре после выхода Call of Duty: Modern Warfare II. Теперь Activision опубликовала трейлер мобильной игры, в котором сообщается, что она будет выпущена весной 2024 года. Конкретной даты выхода пока еще нет, но желающие уже могут оформить предварительный заказ в Google Play или App Store.

Warzone Mobile - это боевая игра в стиле royale, в которой на одной карте будут участвовать до 120 игроков. Игроки будут играть на одной карте. Предполагается, что операторы, оружие, локации и бои будут хорошо знакомы фанатам Warzone. Игра будет иметь общий Battle Pass, а также кросс-прогрессию с Modern Warfare II и Warzone 2.0. Хотя игра появится в широкой продаже только в 2024 году, поклонники в Австралии, Чили, Норвегии и Швеции могут играть в нее уже с начала этого года. Ограниченный выпуск" дает Activision возможность протестировать игру на более широкой аудитории, чем в закрытой альфа-версии, найти и исправить больше ошибок, провести стресс-тестирование матчей и собрать как можно больше отзывов о геймплее и различных элементах игры.

реклама

Activision

Помимо объявления новой даты выхода Warzone Mobile, Activision также сообщила, что игра будет поставляться с доступом к острову Возрождения с первого дня. Любимая фанатами карта режима Resurgence дебютирует на мобильных устройствах и, судя по всему, была "кропотливо и специально создана" для этой игры.





рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что касается тех, кто ждет Modern Warfare III, то на мероприятии COD Next компания Raven Software подтвердила, что в игре появится возможность отмены скольжения - механика, которой не было в Modern Warfare II. Однако следует учесть, что, хотя эта механика и вернется, она больше не будет сбрасывать тактический спринт.