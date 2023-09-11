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Признаюсь, что между Forza Horizon и Forza Motorsport я больше склоняюсь к Horizon. Мне интереснее гонять и разбивать красивые машины в экзотических местах и иногда участвовать в гонках с низкими ставками, чем оттачивать свое время на профессиональных трассах с высококлассным оборудованием. Несмотря на эти пристрастия, я получил массу удовольствия от первых часов знакомства с серьезным, одержимым автомобилями миром Forza Motorsport.

Я играл в почти финальную версию новой серии Builders Cup Intro Series, в которой представлены три трассы и три автомобиля - 2019 Subaru STI S209, 2018 Honda Civic Type R и 2018 Ford Mustang GT. Помимо собственно гонок, режим карьеры Builders Cup включает в себя мощную систему настройки автомобилей и модуль ставок Challenge the Grid. Разработчики Turn 10 Studios уже подробно обсуждали этот раздел игры, но превью знаменует собой первое публичное игровое тестирование этих дорог, автомобилей и систем.

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Проще говоря, ощущения от них просто фантастические.

фото: YouTube

Turn 10 знает, как создать плавную, отзывчивую гоночную игру с динамичными автомобилями и трассами. Forza Motorsport - лучшая демонстрация этих навыков. Каждый автомобиль из серии интро управляется по-разному, но ни один из них не кажется громоздким. Ford не может так резко проходить повороты, как Subaru или Civic, но зато он мощнее на прямой; Civic более плавный, чем Subaru; Subaru лучше других справляется с резким торможением. Эти уникальные характеристики заложены в каждом автомобиле, но экран настройки также позволяет производить тонкие настройки, которые действительно влияют на манеру вождения.

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Начало игры Forza Motorsport привлекательно по многим параметрам. Здесь есть регулятор сложности, три режима игры, множество вариантов обучения и помощи в реальном времени, а также кнопка перемотки (моя самая любимая функция). В разделе "Помощь при вождении" я отключил глобальные предустановки, установил функцию Suggested Line только для торможения и включил ABS с автоматическим переключением передач. Такая конфигурация помогла мне чувствовать себя уверенно на трассах, а настройка позволила мне экспериментировать с новыми углами и скоростями поворота на тренировочных кругах.

Здесь же кнопка перемотки стала моим лучшим другом. Если вы новичок в Forza, перемотка может показаться глупой функцией для игры, в которой к гонкам относятся так серьезно, но она абсолютно необходима для темпа тренировочных заездов. Перемотка позволяет гонщикам ошибаться и быстро перезагружаться, не покидая трассу, и побуждает их пробовать, пробовать и еще раз пробовать. Она поощряет игру, и это прекрасная функция, которую можно отключить в любой момент, если вы считаете, что игра должна быть чистым наказанием.

Одна из главных причин, по которой Forza Motorsport так хорошо себя чувствует, - это частота кадров. На всех платформах, включая Xbox Series S, игра работает с частотой 60 кадров в секунду, и я не заметил ни одного падения кадров во время игры на этой консоли. Это очень важно для гоночного симулятора, но особенно заметно на фоне того, что многие современные AAA-игры либо заблокированы на 30 fps, либо не могут достичь 60 fps на Series S. Microsoft требует паритета характеристик между Xbox Series X - самой технически мощной консолью на рынке - и Series S, менее мощным, более дешевым и самым популярным вариантом Microsoft этого поколения. В таких играх, как Star Wars Jedi: Survivor, Redfall и Starfield, разработчики отдали предпочтение высокому разрешению в больших и плотных мирах, а не частоте кадров, что часто идет в ущерб бою и анимации на более дешевой консоли.

Отзывчивость в гоночных играх имеет первостепенное значение, и Turn 10 это прекрасно понимает. Студия правильно расставила приоритеты, чтобы достичь 1080p и 60 fps на Xbox Series S, и в результате получилась игра, которая выглядит красиво, но при этом прекрасно играется. Глобальное освещение с трассировкой лучей и динамическое освещение заставляют автомобили и дороги сверкать, а окружение вдоль трасс - быть насыщенным, но не отвлекающим. Пока что Forza Motorsport предлагает необычайно спокойный и высокооктановый опыт, и мне не терпится погрузиться в полную версию игры.

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Недавно разгорелась драма вокруг некоторых функций, которых не будет в Forza Motorsport на старте продаж, а именно: режима зрителя, гонок с искусственным интеллектом в многопользовательской игре и раздельного экрана - и последнее является чувствительной темой для владельцев Xbox. В августе создатель Baldur's Gate III компания Larian Studios была вынуждена задержать выход Xbox-версии игры из-за того, что не смогла заставить работать сплитскрин на Series S, хотя он прекрасно работал на Series X. В итоге Larian договорилась с Microsoft и планирует выпустить Baldur's Gate III на Series S без этой функции позже в этом году, но игроки Xbox до сих пор помнят этот укор.

фото: xbox-store-checker.com

Поиграв в ознакомительную серию Forza Motorsport Builders Cup, я не нахожу причин для беспокойства по поводу отсутствующих функций. Turn10 создает добротный гоночный симулятор, в котором соблюдены основы отзывчивости, настройки и доступности. Это чистая, отполированная основа для грядущих DLC, и уже в первые часы игры есть с чем повозиться.

Forza Motorsport создана для того, чтобы ее переигрывали. После 18 лет и семи выпущенных частей, Motorsport 2023 года - последняя игра, которую Turn 10 планирует выпустить в рамках серии, и она послужит основой для системы живого обслуживания. Цель состоит в том, чтобы в ближайшие годы Motorsport стала центром регулярного пополнения контента (новые карты, автомобили и испытания), а социальные функции и возможность обмена опытом были встроены в игру. В этом есть большой смысл для франшизы.

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На начальных этапах игры в Motorsport достигнут убедительный баланс между кастомизацией и сложностью, благодаря чему каждая трасса может быть пройдена с первого раза. Прощение игры обусловлено ее податливостью: почти все параметры настраиваются, от модернизации автомобиля до сложности искусственного интеллекта, доступности и собственно механики вождения. Это означает, что, если во время гонки что-то идет не так, это не кажется виной игры. Forza Motorsport предлагает настоящую, повторяющуюся проверку мастерства игрока. Кроме того, она очень красива, даже на Xbox Series S.

Выход Forza Motorsport на Xbox Series X/S и ПК запланирован на 10 октября.