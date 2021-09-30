Asus GeForce RTX 3070 Noctua может стать самой тихой в новой линейке видеокарт

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На странице Asus Vietnam в Facebook были кратко опубликованы первые изображения долгожданной видеокарты GeForce RTX 3070, оснащенной характерными двойными вентиляторами Noctua. На изображениях, которые выглядят вполне достоверными, показана плата, на которой безошибочно узнаваемые коричневые вентиляторы Noctua сочетаются с исключительно узнаваемой платой Asus RTX 3070.

Перед тем, как страница была закрыта, пользователи увидели видеокарту Asus GeForce RTX 3070 Noctua со специально разработанной печатной платой (PCB), разработанной Asus, а также массивную систему охлаждения, созданную Noctua. Плата выглядит довольно длинной и высокой, и использует как минимум четыре слота расширения.

На плате пять выходов на дисплей: три DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.1. Что касается питания, видеокарта оснащена двумя дополнительными восьмиконтактными разъемами питания PCIe, которые могут подавать на карту мощность до 300 Вт.

Компания Noctua традиционно использует два метода снижения шума, производимого кулерами: она разрабатывает большой и сложный радиатор с тепловыми трубками и оснащает его высококачественными вентиляторами, которые работают максимально тихо. Очень похожа на RTX3070-O8G-NOCTUA, поскольку кулер действительно массивный. Фактически, Asus GeForce RTX 3070 Noctua может стать видеокартой с самым тихим охлаждением в новой линейке видеокарт.

Asus является одним из крупнейших производителей компьютерных компонентов ПК в мире. У компании есть тысячи инженеров, которые разрабатывают ее продукты, поэтому она очень редко сотрудничает с другими компаниями. Но для Noctua компания сделала исключение. Возможно, компании стремятся объединить опыт для лучшей производительности данной видеокарты.

Asus пока не объявила о трех основных характеристиках видеокарты. Во-первых, это фактические характеристики видеокарты, такие как частота графического процессора и памяти. Во-вторых, его рекомендованная цена (хотя все мы знаем, что сейчас рекомендованные цены далеки от тех, что были в начале продаж). В-третьих, подробности о RGB-освещении или его отсутствии.