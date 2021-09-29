Fallout: Miami - созданное фанатами расширение для Fallout 4

реклама

В сети опубликовано новое видео о прогрессе Fallout: Miami, в котором представлена вся последняя информация о грядущем моде.

В видеоролике «Летнее обновление 2021 года» также демонстрируются некоторые короткие игровые моменты, часть саундтрека и многое другое. Вы можете посмотреть видео ниже.

"Лучше поздно, чем никогда, извините за двухмесячную задержку с выпуском этого обновления" - сообщают моддеры.

Fallout: Miami - созданное фанатами расширение для Fallout 4, работа над которым ведется уже некоторое время. В этом расширении будет воссоздан южный Майами-Бич, наполненный множеством новых локаций и многим другим.

Fallout: Miami - это грядущий мод размером с DLC для Fallout 4 с оригинальным сеттингом, полным захватывающим основным сюжетом, интересными побочными квестами и персонажами, включая новых компаньонов. Центральная тема нашей истории - борьба между порядком и свободой. Место действия этого нового приключения - постапокалиптическая Пустошь Майами-Бич. Когда-то популярное туристическое направление привлекало богатых и очаровательных посетителей как из-за рубежа, так и из страны, теперь оно принимает эклектичный ассортимент фракций и обществ, каждая со своей культурой и подходом к вызовам этого нового постъядерного мира. Некогда великое королевство рабовладельцев Саншайн-Коув недавно оказалось под угрозой со стороны орды кочевников, поклоняющихся автомобилям, называющих себя ядерными патриотами.

анонсы и реклама -30% на Gigabyte RTX 3080 -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Fallout: Miami в настоящее время находится в разработке. Дата релиза еще не подтверждена. Более подробную информацию можно найти на его официальном сайте.