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В сети опубликовано новое видео о прогрессе Fallout: Miami, в котором представлена вся последняя информация о грядущем моде.
В видеоролике «Летнее обновление 2021 года» также демонстрируются некоторые короткие игровые моменты, часть саундтрека и многое другое. Вы можете посмотреть видео ниже.
"Лучше поздно, чем никогда, извините за двухмесячную задержку с выпуском этого обновления" - сообщают моддеры.
Fallout: Miami - созданное фанатами расширение для Fallout 4, работа над которым ведется уже некоторое время. В этом расширении будет воссоздан южный Майами-Бич, наполненный множеством новых локаций и многим другим.
Fallout: Miami - это грядущий мод размером с DLC для Fallout 4 с оригинальным сеттингом, полным захватывающим основным сюжетом, интересными побочными квестами и персонажами, включая новых компаньонов. Центральная тема нашей истории - борьба между порядком и свободой. Место действия этого нового приключения - постапокалиптическая Пустошь Майами-Бич. Когда-то популярное туристическое направление привлекало богатых и очаровательных посетителей как из-за рубежа, так и из страны, теперь оно принимает эклектичный ассортимент фракций и обществ, каждая со своей культурой и подходом к вызовам этого нового постъядерного мира. Некогда великое королевство рабовладельцев Саншайн-Коув недавно оказалось под угрозой со стороны орды кочевников, поклоняющихся автомобилям, называющих себя ядерными патриотами.
Fallout: Miami в настоящее время находится в разработке. Дата релиза еще не подтверждена. Более подробную информацию можно найти на его официальном сайте.