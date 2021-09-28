Электростанции останавливаются для снижения количества вредных выбросов

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Китай является крупнейшим в мире потребителем энергии, а также крупнейшим источником выбросов углекислого газа. Якобы пытаясь ограничить скачки цен на энергоносители и сократить их выбросы, китайское правительство временно отключило подачу электроэнергии к нескольким крупным производственным центрам. Страна также намерена временно приостановить промышленное электроснабжение на плановой основе в будущем. Такие репрессии неизбежно повлияют на глобальную цепочку поставок электроники, а также на такие компании, как Apple, Intel, Nvidia, Qualcomm и Tesla. Но одни компании пострадают сильнее, чем другие.

На прошлой неделе президент Китая Си Цзиньпин заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что страна не будет строить ни одной новой угольной электростанции в будущем, увеличит зависимость от других источников энергии и станет углеродно-нейтральной к 2060 году. Но по состоянию на 2019 год около 64% -65% электроэнергии в Китае производится из угля, и в наши дни цены на этот промышленный источник энергии стремительно растут.

Чтобы контролировать выбросы CO2, правительство Китая потребовало, чтобы провинции Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун (где расположено много высокотехнологичных производителей) сократили общее потребление энергии. Согласно отчету Nikkei, поскольку невозможно быстро внедрить новые энергосберегающие технологии или установить новое энергоэффективное оборудование, местные органы власти в нескольких провинциях планируют отключать электричество для промышленных потребителей и торговых центров на несколько дней каждый месяц.

Хотя такие драконовские меры неизбежно снизят средние выбросы углекислого газа в Китае, они также временно уменьшат потребление таких товаров, как уголь, нефть и природный газ, что может повлиять на их цены, а также должно помочь производителям энергии закупать товары по более низкой цене.

Поскольку Китай производит такое большое количество потребительских товаров в мире, такие ограничения окажут глобальное влияние на и без того напряженную промышленность электроники и полупроводников. Но компании будут по-разному реагировать на последствия этих ограничений.

Многочисленные тайваньские компании по сборке и тестированию полупроводников (OSAT), обслуживающие такие компании, как Intel, Nvidia и Qualcomm, имеют производственные мощности в Китае. Недавно эти фирмы получили уведомления от местных властей, приказывающие им остановить производство на своих предприятиях в Цзянсу на несколько дней в конце сентября. Учитывая тот факт, что компании OSAT получают пластины от клиентов и не могут их быстро перемещать, остановка предприятия означает либо задержку отгрузки, либо введение ночных смен после возобновления подачи электроэнергии.

Chang Wah Technology, поставщик упаковочного материала для чипов, который работает с ASE Technology, Infineon и NXP, как сообщается, подтвердил в документации фондовой биржи, что власти потребовали остановить производство с 26 сентября до конца месяца.

Eson Precision Engineering, поставляющая механические детали для Apple и Tesla, также сообщила, что ей было приказано остановить производство с 26 по 30 сентября, но она попытается удовлетворить потребности своих клиентов, попросив рабочих работать в ночную смену.

Unimicron Technology, крупный производитель печатных плат, также остановит свои производственные мощности в провинции Цзянсу, но увеличит объем производства на других предприятиях, чтобы удовлетворить потребности.

Но не всем производителям в вышеупомянутых регионах придется временно останавливать производство.

Ограничения не будут применяться к производителям с непрерывным производственным циклом, который нельзя остановить, включая производителей полупроводников, сообщает DigiTimes. Таким образом, фабрики TSMC и UMC продолжат работу, сообщает Reuters .

Кроме того, по данным DigiTimes со ссылкой на анонимные источники, утверждают, что перебои в подаче электроэнергии не затронут предприятия, платящие больше налогов, или более мелкие фирмы, работающие в сегментах передовых, специализированных и современных технологий .

По данным Nikkei, крупнейший в мире поставщик услуг по производству электроники Foxcon, закрыл свои производственные мощности в Лунхуа, Гуанлане, Тайюане и Чжэнчжоу в начале понедельника. Foxconn - производственный партнер Apple №1, выпускающий iPhone, iPad, MacBook и множество других продуктов.

Pegatron, еще один крупный сборщик iPhone, сообщил Nikkei в воскресенье вечером, что его производственные мощности работают в обычном режиме. Между тем, у компании есть готовые дизельные генераторы, и если власти прикажут прекратить работу на местах из-за нехватки электроэнергии, она сможет их использовать.

Фактически, хотя большинство китайских производителей электроники в последние годы сняли дизельные генераторы со своих производственных мощностей, у некоторых они все еще есть. Для этих компаний производство, вероятно, все еще может продолжаться, хотя и со значительно более высокими затратами во время простоев.

Китай в целом не входит в число самых загрязненных стран мира (хотя некоторые из его городов относятся к числу наиболее загрязненных), однако он выбрасывает больше CO2, чем любая другая страна в мире, и его выбросы будут продолжать расти до 2030 года. Страна пытается контролировать выбросы и потребление энергии своими компаниями, поэтому она принимает довольно драконовские меры и сокращает потребление энергии промышленными потребителями в некоторых провинциях. Эти меры также могут помочь временно снизить спотовые цены на уголь, нефть и газ, но такой эффект будет смягчен трейдерами и вряд ли в конечном итоге окажет долгосрочное влияние на цены на энергоносители.

Но сработают ли эти меры и сократят ли выбросы CO2 и потребление энергии? Окажет ли значительное влияние на электронную промышленность?

Поскольку основные производители электроники имеют производственные мощности в регионах, не затронутых отключениями электроэнергии, они могут временно увеличить выпуск продукции на других предприятиях, чтобы удовлетворить спрос на свою продукцию. Те компании, которые не могут этого сделать, будут вводить ночные смены для достижения производственных целей и компенсации упущенной выгоды. Есть также компании, у которых есть дизельные генераторы, которые могут работать, даже если они не могут получать энергию из электросети. Наконец, есть производители микросхем, которые не могут временно остановить производство и продолжают работать.

В целом коммерческие компании будут адаптироваться к ограничениям и найдут способы достичь своих целей по поставкам, что означает, что их выбросы и потребление энергии останутся прежними. Конечно, перебои в работе временно окажут негативное влияние на и без того напряженную цепочку поставок электроники, но они будут смягчены.

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Побочным продуктом временной остановки производства может стать рычаг воздействия Китая на торговую войну с США, но поскольку китайские компании будут корректировать свои операции в соответствии с требованиями, новая политика вряд ли принесет что-то существенное на этом фронте.