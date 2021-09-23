Google объявила о значительных инвестициях в планы расширения своего офиса в Нью-Йорке, при этом компания планирует приобрести офисное здание на Манхэттене за 2,1 миллиарда долларов. Новый кампус на Терминале Сент-Джонс на Манхэттене, который сейчас арендует поисковый гигант, должен открыться в середине 2023 года. Он станет частью нового кампуса компании на Гудзон-сквер площадью 1,7 миллиона квадратных футов.

По данным The Wall Street Journal, покупка терминала Сент-Джонс, бывшего грузового предприятия, представляет собой самую дорогую продажу офисного здания в США с момента начала пандемии почти два года назад. Здание станет самым большим офисом Google за пределами его главной штаб-квартиры в Калифорнии.

Поскольку Google реализует опцион на покупку здания в первом квартале 2022 года, оно добавится к огромным земельным участкам и зданиям на сумму 55,9 миллиарда долларов, которые уже принадлежат материнской компании Alphabet. Вышеупомянутая цифра включает приобретение здания Chelsea Market за 2,4 миллиарда долларов в 2018 году.

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Благодаря своему биофильному дизайну это пространство будет «очень устойчивым и адаптируемым зданием», что позволит сотрудникам более тесно общаться с природой. Популярная концепция дизайна будет включать в себя различные открытые пространства, а также воссоединение района Гудзон-сквер с прилегающей набережной.

«Мы знаем, что нашим сотрудникам, чтобы быть действительно счастливыми и продуктивными, необходимо сотрудничать. Из-за этой потребности в сотрудничестве мы все больше и больше инвестируем в офисные помещения, - сказал Уильям Флойд, директор Google по государственной политике и делам правительства.

Очевидно, что из-за пандемии гибридные модели работы стали более распространенными; компании переоценивают потребность в офисных помещениях, что приводит к тому, что многие отказываются от недвижимости в пользу удаленной работы.

Сам Google откладывает полное возвращение в офисы до января. Кроме того, генеральный директор Сундар Пичаи ранее заявлял, что большинство сотрудников проведут около трех дней в офисе, а оставшиеся два дня - удаленно. Рабочая культура в постпандемии Google также предполагает, что 20% сотрудников будут постоянно работать из дома, что может привести к сокращению заработной платы для некоторых .

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Хотя удаленная работа может отрицательно сказаться на производительности и инновациях, очевидно, что по мере продвижения вперед компании будут все чаще применять гибридные рабочие решения; Microsoft, например, позволит большинству сотрудников работать из дома менее 50 процентов в неделю.