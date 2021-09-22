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В постоянно растущем списке вещей, которые искусственный интеллект с машинным обучением может делать в нашем современном мире, теперь есть программа, которая будет кодировать (по крайней мере, пытаться кодировать) все, что вы ей скажете на простом английском языке. Хотите яркий текст баннера, который меняет цвет каждые несколько секунд? Сообщите об этом OpenAI Codex и он закодирует это за вас за секунды.

Бета-версия OpenAI Codex представляет собой простой веб-инструмент с тремя окнами: одно для ввода команд, второе показывает код, сгенерированный этими командами, и третье, показывающее, что делает код. Теоретически вы можете использовать Codex для всех видов задач на более чем дюжине языков программирования, но самое крутое применение, которое я видел, - это кодирование простых видеоигр Javascript с помощью всего лишь нескольких инструкций с помощью простых фраз.

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Ниже прилагается видео с канала Joy of Curiosity на YouTube, где можно увидеть OpenAI Codex в действии.





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Это довольно необычно - инструмент может легко обрабатывать простые команды, такие как «создать черный круг», но он также может правильно интерпретировать команды, требующие контекста, такие как «сделать его меньше», и даже многоступенчатые инструкции, такие как «заставить круг двигаться в противоположном направлении". Через несколько минут Joy of Curiosity запускает довольно простую версию игры Breakout.

Это впечатляет, но было замечено несколько случаев, когда Joy вмешивался, немного подправляя попытки ИИ кодировать. OpenAI также сделал официальную демонстрацию навыков Codex Javascript (без вмешательства) с небольшой игрой в космический корабль. Здорово, как инструмент использует платформу OpenAI для получения общих знаний об окружающем мире, например, когда пользователь говорит Codex «установить фон в цвет пространства», в результате получается черный цвет. В этой демонстрации команды становятся еще более сложными. Благодаря единственному предложению, начинающемуся с «При нажатии на ракету», Codex успешно программирует механику ускорения, которая ускоряет корабль в текущем направлении. К концу восьмиминутной демонстрации в игре есть подсчет очков, руководство и цель.





Видео о космическом корабле - это демонстрация, которая подчеркивает сильные стороны OpenAI и избегает его слабых сторон, но магия наблюдения за тем, как простая фраза превращается в действенный код, кажется очень реальной. Теперь даже человек, не склонный к математике, может быть одним из тех игровых директоров, который указывает через плечо своего программиста и говорит: «Сделайте это быстрее, для этого нужно добавить мощности». Чтобы взглянуть на альтернативное использование Codex, ютубер Ania Kubów смогла создать шикарный веб-сайт, чтобы продемонстрировать свои работы.

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Codex еще далек от того, чтобы быть полезным для проектов, выходящих за рамки демонстраций, но это захватывающий взгляд на потенциальное будущее, в котором для указания компьютерам, что делать, не требуется знания языка программирования. Одновременно растет интерес инвесторов из Кремниевой долины к инструментам с «низким кодом» или «без кода», которые призваны сделать программирование более быстрым и простым и даже доступным для тех, кто не владеет какими-либо языками программирования.

OpenAI Codex еще не находится в общем доступе, но вы можете записаться в waitlist, чтобы познакомиться с искусственным интеллектом