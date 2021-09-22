Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

OpenAI Codex: искусственный интеллект, который программирует игры

OpenAI Codex переводит ваши фразы в реальный код и это чертовски хорошо получается
[ ] для раздела Блоги
2
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

В постоянно растущем списке вещей, которые искусственный интеллект с машинным обучением может делать в нашем современном мире, теперь есть программа, которая будет кодировать (по крайней мере, пытаться кодировать) все, что вы ей скажете на простом английском языке. Хотите яркий текст баннера, который меняет цвет каждые несколько секунд? Сообщите об этом OpenAI Codex и он закодирует это за вас за секунды.

Бета-версия OpenAI Codex представляет собой простой веб-инструмент с тремя окнами: одно для ввода команд, второе показывает код, сгенерированный этими командами, и третье, показывающее, что делает код. Теоретически вы можете использовать Codex для всех видов задач на более чем дюжине языков программирования, но самое крутое применение, которое я видел, - это кодирование простых видеоигр Javascript с помощью всего лишь нескольких инструкций с помощью простых фраз.

анонсы и реклама
-11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Ниже прилагается видео с канала Joy of Curiosity на YouTube, где можно увидеть OpenAI Codex в действии.


реклама

Это довольно необычно - инструмент может легко обрабатывать простые команды, такие как «создать черный круг», но он также может правильно интерпретировать команды, требующие контекста, такие как «сделать его меньше», и даже многоступенчатые инструкции, такие как «заставить круг двигаться в противоположном направлении". Через несколько минут Joy of Curiosity запускает довольно простую версию игры Breakout.

Это впечатляет, но было замечено несколько случаев, когда Joy вмешивался, немного подправляя попытки ИИ кодировать. OpenAI также сделал официальную демонстрацию навыков Codex Javascript (без вмешательства) с небольшой игрой в космический корабль. Здорово, как инструмент использует платформу OpenAI для получения общих знаний об окружающем мире, например, когда пользователь говорит Codex «установить фон в цвет пространства», в результате получается черный цвет. В этой демонстрации команды становятся еще более сложными. Благодаря единственному предложению, начинающемуся с «При нажатии на ракету», Codex успешно программирует механику ускорения, которая ускоряет корабль в текущем направлении. К концу восьмиминутной демонстрации в игре есть подсчет очков, руководство и цель.


Видео о космическом корабле - это демонстрация, которая подчеркивает сильные стороны OpenAI и избегает его слабых сторон, но магия наблюдения за тем, как простая фраза превращается в действенный код, кажется очень реальной. Теперь даже человек, не склонный к математике, может быть одним из тех игровых директоров, который указывает через плечо своего программиста и говорит: «Сделайте это быстрее, для этого нужно добавить мощности». Чтобы взглянуть на альтернативное использование Codex, ютубер Ania Kubów смогла создать шикарный веб-сайт, чтобы продемонстрировать свои работы.

реклама

Codex еще далек от того, чтобы быть полезным для проектов, выходящих за рамки демонстраций, но это захватывающий взгляд на потенциальное будущее, в котором для указания компьютерам, что делать, не требуется знания языка программирования. Одновременно растет интерес инвесторов из Кремниевой долины к инструментам с «низким кодом» или «без кода», которые призваны сделать программирование более быстрым и простым и даже доступным для тех, кто не владеет какими-либо языками программирования.

OpenAI Codex еще не находится в общем доступе, но вы можете записаться в waitlist, чтобы познакомиться с искусственным интеллектом

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

codex openai
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503Q)
1
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS GeForce RTX 2070 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
10
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
26
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
16
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Обзор и тестирование вентилятора ASUS ROG Strix XF 120
14
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
18
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 28
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 127
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 42
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
20 сентября 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Окупаемость RTX 3070 в майнинге Эфира достигла 12 месяцев по данным CryptoLeo
53
Проверяем совместимость компьютера с Windows 11 – включаем TPM 2.0 и настраиваем BIOS
28
Биткоин продолжает дешеветь, а Эфир подбирается к $3000 – эксперты РБК назвали причины падения рынка
16
В Windows 11 игры получают значительный рост производительности благодаря новому драйверу Nvidia
49
Биткоин потерял $5000, Эфир опустился на 10%, а трейдеры лишились $800 млн за прошедшие сутки
38
Уже несколько лет подряд AMD вгоняет Intel в долги
15
Выпуск видеокарт Intel Alchemist передадут партнёрам, а в продаже могут появиться кастомные модели
15
Владелец вывел с неактивного 9 лет Биткоин-кошелька $29.5 миллиона увеличив вложения на 36 000%
16
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ на фоне падения курса Эфира, а скидки доходят до 30 000 р
67
В Японии вендинговый автомат продает б/у процессоры и попадаются Core i7 6700K за 300 рублей
23
Первый игровой тест Intel Core i9-12900K в дуэте с NVIDIA GeForce RTX 3080 в AotS
33
Один из компонентов успеха Core i9-12900K в Ashes of the Singularity нашли в недавнем патче игры
8
Характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER опубликованы инсайдером
32
Netflix показала новый кадр из второго сезона «Ведьмака»
8
В новом патенте Nvidia предлагает разместить кристаллы «лицом к лицу»
10
Биткоин опустился ниже $40 000, Эфир подешевел до $2660, а аналитики РБК настроены пессимистично
29
Процессор Intel Core i9-12900K протестирован в The Ashes of the Singularity
11
Комиссия по ценным бумагам и биржам США запустила расследование в отношении Activision Blizzard из-за скандалов с домогательствами
49
Система с Core i9-12900K на 39% опередила аналог с Ryzen 9 5950X в Ashes of the Singularity
69
Intel Core i9-12900K превзошел AMD Ryzen 9 5950X почти на 40% в последних тестах
51

Популярные статьи

Подборка проверенных утилит, которые я устанавливаю после каждой инсталляции Windows 10
182
Выясняем, почему купить игровую видеокарту на Авито дешевле средней цены практически невозможно
60
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть третья
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS GeForce RTX 2070 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
10
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
8
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть четвертая
5
Чем 13-й iPhone отличается от первого. Эволюция от Apple
32
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503Q)
1

Сейчас обсуждают

VII
13:58
Спасибо сказа ли бы. Благодаря этой слежке, Вам чаще показывается реклама, которую Вам хотя бы интересно посмотреть. А тем кому реально нужна конфиденциальность, у тех достаточно денег на второй телеф...
Чем 13-й iPhone отличается от первого. Эволюция от Apple
coth
13:57
Это очень далёкий форк CryEngine 3. Он очень сильно переработан.
В Star Citizen вновь проходит неделя бесплатного доступа
Сергей Чихарев
13:57
Не упадет уже около 3 к Киты пытаются сбросить балласт , он отрасти до 6 к может в любой момент как и опуститься до 300 USD чего уже не будет, такие прыжки при том что кефир жгут как не в себя наводи...
Сегодня ночью Bitcoin стоил дешевле 40000$, а Эфир около 2650$
coth
13:55
CryEngine 3 для MMO не подходит. Его сильно переработали для поддержки открытых миров. А Vulkan/D3D12 и нужны для того, чтоб видео не простаивало, пока проц обрабатывает весь этот мир. CryEngine 3/Lum...
В Star Citizen вновь проходит неделя бесплатного доступа
VII
13:55
На нем, то что должно работать — работает. А что должно работать с нажатия одной кнопки, таки работает с нажатия этой кнопки. Да Андроиды постепенно перенимают этот дар. Особенно у Самсунга неплохо по...
Чем 13-й iPhone отличается от первого. Эволюция от Apple
Listoman
13:55
Нужно больше одинаковых видеокар. Оптимальной картой остаётся 3080ti)
Характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER опубликованы инсайдером
Твоя мамка
13:53
А чо рух уже?
Сегодня ночью Bitcoin стоил дешевле 40000$, а Эфир около 2650$
h2o
13:49
Просто Ес надо было сделать заметку, что у Эпла будет розовенькая ,а у остальных черная. Не умеют работать с клиентом законодатели)
ЕС подготовил закон об едином разъёме зарядки для всех гаджетов, но Apple категорически против
Зеновий Радеонович
13:48
1500 и бдудет с них, что б массово в окна не повыходили.
Сегодня ночью Bitcoin стоил дешевле 40000$, а Эфир около 2650$
KAA
13:48
"аналитики РБК настроены пессимистично" Быть настроенным пессимистично, это ожидать подорожания биткоина и эфира, а следовательно и видеокарт. А оптимисты наоборот ждут, что эта хрень просто издохнет ...
Биткоин опустился ниже $40 000, Эфир подешевел до $2660, а аналитики РБК настроены пессимистично
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем