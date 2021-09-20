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Nvidia объявила, что ее последний драйвер Game Ready обеспечивает поддержку Deathloop в Windows 11 , а также некоторых других популярных игр (например, Far Cry 6 ), а также отметила, что она превысила рубеж с поддержкой DLSS до более чем 100 игр.

Таким образом, помимо отличной поддержки Deathloop в Windows 11 и целого ряда громких игр, которые вот-вот выйдут, теперь поддерживаются новым драйвером, включая Diablo II: Resurrected (который выходит 23 сентября), Alan Wake Remastered (релиз запланирован на 5 октября) и Far Cry 6 (7 октября).

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Другие игры, оптимизированные для Windows 11 в новом драйвере, включают Hot Wheels Unleashed, Industria, New World и World War Z: Aftermath.

И Industria, и Alan Wake Remastered выигрывают от DLSS, причем последний не менее чем удваивает производительность при разрешении 4K согласно собственному тестированию Nvidia. Компания отмечает, что любая из ее видеокарт GeForce RTX может достигать плавных 60 кадров в секунду при разрешении 4K при максимальных настройках графики в Alan Wake Remastered.

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Еще одно объявление было связано с новостями о том, что Nvidia Reflex собирается появиться в Deathloop в конце этого месяца, а также в Splitgate (бесплатный многопользовательский онлайн-шутер). В обеих играх обещано сокращение задержки до 50% и как мы знаем, миллисекунды играют большую роль в шутере.

Четыре новые игровые мыши также получили поддержку Nvidia Reflex: игровая мышь Pulsefire Haste Gaming Mouse от HyperX, а также Roccat Burst Core, Roccat Kone Pro и Roccat Kone Pro Air.

Как объясняет Nvidia, движущей силой такого быстрого ускорения для DLSS является плагин Unreal Engine 4 DLSS , и теперь новые игры поддерживают технологию, основанную на этом движке.

Этот плагин значительно ускоряет (и упрощает) процесс внедрения DLSS в любую игру, поэтому мы, вероятно, можем ожидать, что эта тенденция сохранится, и все больше инди-разработчиков игр воспользуются этим плагином для своих игр на Unreal Engine 4.