Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Windows 11 игры получают значительный рост производительности благодаря новому драйверу Nvidia

Более чем 100 игр теперь поддерживают DLSS
[ ] для раздела Блоги
10
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Nvidia объявила, что ее последний драйвер Game Ready обеспечивает поддержку Deathloop в Windows 11 , а также некоторых других популярных игр (например, Far Cry 6 ), а также отметила, что она превысила рубеж с поддержкой DLSS до более чем 100 игр.

Таким образом, помимо отличной поддержки Deathloop в Windows 11 и целого ряда громких игр, которые вот-вот выйдут, теперь поддерживаются новым драйвером, включая Diablo II: Resurrected (который выходит 23 сентября), Alan Wake Remastered (релиз запланирован на 5 октября) и Far Cry 6 (7 октября).

анонсы и реклама
-11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Другие игры, оптимизированные для Windows 11 в новом драйвере, включают Hot Wheels Unleashed, Industria, New World и World War Z: Aftermath.

И Industria, и Alan Wake Remastered выигрывают от DLSS, причем последний не менее чем удваивает производительность при разрешении 4K согласно собственному тестированию Nvidia. Компания отмечает, что любая из ее видеокарт GeForce RTX может достигать плавных 60 кадров в секунду при разрешении 4K при максимальных настройках графики в Alan Wake Remastered.

реклама

Еще одно объявление было связано с новостями о том, что Nvidia Reflex собирается появиться в Deathloop в конце этого месяца, а также в Splitgate (бесплатный многопользовательский онлайн-шутер). В обеих играх обещано сокращение задержки до 50% и как мы знаем, миллисекунды играют большую роль в шутере.

Четыре новые игровые мыши также получили поддержку Nvidia Reflex: игровая мышь Pulsefire Haste Gaming Mouse от HyperX, а также Roccat Burst Core, Roccat Kone Pro и Roccat Kone Pro Air.

Как объясняет Nvidia, движущей силой такого быстрого ускорения для DLSS является плагин Unreal Engine 4 DLSS , и теперь новые игры поддерживают технологию, основанную на этом движке.

Этот плагин значительно ускоряет (и упрощает) процесс внедрения DLSS в любую игру, поэтому мы, вероятно, можем ожидать, что эта тенденция сохранится, и все больше инди-разработчиков игр воспользуются этим плагином для своих игр на Unreal Engine 4.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.7 из 5
голосов: 6
Добавить в закладки

Теги

nvidia windows 11 far cry 6 dlss new world deathloop alan wake remastered industria diablo ii: resurrected world war z: aftermath
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
14
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
4
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Обзор и тестирование вентилятора ASUS ROG Strix XF 120
12
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
18
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
11
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
25

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 28
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 120
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 42
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
13 сентября 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

39 смартфонов Xiaomi получат MIUI 13 на Android 12 к концу 2021 года
24
Доходы майнеров Эфира снижаются – возврат вложений в ферму из GeForce RTX 3080 затянется на 2 года
63
Эфир может вытеснить Биткоин, подорожать до $35 000 и стать главной криптовалютой – аналитики РБК
60
AMD откажется от выпуска бюджетных видеокарт до $300 и перейдёт на флагманы и APU – Wccftech
123
Майнинг биткоинов вырабатывает 30 тысяч тонн электронного мусора и 23 миллиона тонн углекислого газа
43
В США майнеров обяжут сообщать о происхождении криптовалюты от $10 000 под угрозой тюрьмы до 5 лет
45
Blizzard о покупке Diablo II Resurrected: «Делайте то, что считаете правильным»
31
Ширина шины и тип видеопамяти не изменятся в следующем поколении видеокарт AMD и NVIDIA — инсайдер
60
Age of Empires IV: Русь против Священной Римской Империи в 43-минутной записи геймплея от разработчиков
3
18 минут геймплея Wuchang: Fallen Feathers — экшена, очень сильно похожего на Dark Souls
2
Видеокарты NVIDIA дешевеют на фоне низкой цены Эфира – GeForce RTX 3080 со скидкой до 30 000 р
7
Call of Duty Vanguard ещё не вышла из «беты», а её уже заполонили читеры
11
GeForce GTX 1060 с Авито VS новая GeForce RTX 3060 – оптимальная видеокарта по разумной цене от TG
13
Игроки утопили Steam-версию Crysis Remastered в отрицательных отзывах
19
Подробно о CPU Intel Alder Lake – 10-нм, DDR5, big.LITTLE и рост цен на $50
27
Видеокарты RTX 4000 выйдут не раньше чем через год
46
Microsoft планирует ускорить работу Windows 11, сделать мгновенное пробуждение и уменьшить размер ОС
10
В процессорах AMD нашли новую уязвимость: под угрозой Ryzen Zen 1, Zen 2 и более старые чипы
11
Мультиплеер Call of Duty: Vanguard доступен всем желающим в рамках открытого тестирования
7
В России стартовали продажи флагманской линейки геймерских кресел AeroCool Nobility CROWN
16

Популярные статьи

Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
103
Вспоминаем лучшие игры в духе Diablo перед выходом долгожданной Diablo II: Resurrected
40
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть вторая
4
Хорошие (ужасные) пятизвездочные отзывы о китайской компьютерной электронике
104
Моя версия самых «долгоиграющих» комплектующих компьютера или экономия должна быть рациональной
88
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
4
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
14
Windows 10 Pro за $8.41 и скидки до 90% – стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF

Сейчас обсуждают

Сергій Щерба
18:00
Короче, устанавливаем какой-нибудь эмулятор *.nes, например FCEU. Запускаем Tank 1990. И это будет всем танчикам танчики на все времена, не то что этот ваш WOT. И никаких донатов, читеров и других про...
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
Олег Анетько
17:59
помоему это были красные) НВ на 11 работала всегда быстрее)
В Windows 11 игры получают значительный рост производительности благодаря новому драйверу Nvidia
Зеновий Радеонович
17:57
что б получить буст надо ОС сменить? Или 10 уже все, не поддерживается?
В Windows 11 игры получают значительный рост производительности благодаря новому драйверу Nvidia
aeolus777
17:57
это если у тебя прем
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
pOdOnOg
17:56
ключевое тут Великий Белорусский, т.к. рандама в этой схеме окало нуля...
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
FillWillson
17:56
О! Кто-то хочет сказать что в России власть изнасилована народом? В этих местах обычно условия для иностранцев создаются более комфортные чем для местных. Кому нужен этот понт и сколько он обходится с...
Тайваньская UMC поможет российской промышленности ценными кадрами
Alagar81
17:55
Эх, а у нас максимум 100 Мбит и врятли в ближайшее 5-10 лет что то изменится.
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
LorDex
17:54
Стесняюсь спросить, а что же божественная плойка может?
Графический процессор Nvidia Ada Lovelace AD102 получит частоту 2,2 ГГц и свыше 80 TFLOPs
Alagar81
17:53
О да! Целое состояние - 15к! 🤣
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
Зеновий Радеонович
17:52
3090 в кпк2077 60 кадров не может, без костылей, если что.
Графический процессор Nvidia Ada Lovelace AD102 получит частоту 2,2 ГГц и свыше 80 TFLOPs
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем