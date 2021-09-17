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Инсайдер ExecutableFix обнаружил новое имя сокета «SH5», внутреннее название которого - MI300. Это название, вероятно, относится к ускорителю Instinct MI300, преемнику MI200, который еще не был выпущен. По слухам, MI300 будет иметь 4 чипсета с графическим процессором, что вдвое больше того, что, по слухам, предлагает MI200.

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Утечка утверждает, что SH5 относится к сокету Zen4, что, вероятно, означает, что MI300 может иметь чипсет процессора Zen4 в том же корпусе или, по крайней мере, некоторые из его вариантов.

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Как утверждали другие инсайдеры, запуск MI300 ожидается не ранее, чем через год, что делает практически невозможным подтверждение всех этих ранних слухов на данный момент. Однако интересно посмотреть, на чем AMD сосредоточится в относительно ближайшем будущем.

Это не первый случай, когда мы слышим об экзадачных APU. В статье «Проектирование и анализ APU для Exascale Computing» AMD раскрыла предлагаемую конструкцию такой высокопроизводительной конструкции, в которой используется многослойная память HBM поверх чиплетов GPU, которые будут объединены с чиплетами CPU.

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Стоит также отметить, что еще в 2019 году, почти 2 года назад известный инсайдер Komachi обнаружил первые следы режима AMD MI200 Big APU. Однако в этом случае это может означать что-то еще, например, несколько графических процессоров, работающих в тандеме с подключенными процессорами EPYC.

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