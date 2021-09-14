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Apple анонсировала множество новых устройств во время сегодняшнего стримингового мероприятия, обновив их новыми микросхемами и множеством функций.



A15 Bionic - это новый процессор, который будет работать на некоторых из последних устройств Apple.Была задействована 5-нанометровая технология с 15 миллиардами транзисторов, в которой 6-ядерный процессор с 2 высокопроизводительными и 4 эффективными ядрами. Также есть 4-ядерный графический процессор (увеличен до 5-ядерного на iPhone 13 Pro и Pro Max). Вице-президент Apple Хоуп Джайлс сказал, что он «на 50% быстрее, чем у конкурентов». Нейронный двигатель может выполнять 15,8 триллиона операций в секунду.

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Bionic также поддерживает новую систему камер, в том числе новую сверхширокоугольную камеру на 12 МП и датчик сдвига из линейки Pro Max предыдущего поколения. Также есть новый кинематографический режим для резкого изменения перспективы.



Apple представила iPhone 13 и iPhone 13 Mini с вырезом на 20% меньше, с плоскими алюминиевыми краями и более крупными батареями. Apple утверждает, что максимальная яркость дисплея составляет 1200 nit.

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Компания обещает лучшее время автономной работы: iPhone 13 mini более чем на 1,5 часа больше, чем iPhone 12 mini, а iPhone 13 - на 2,5 часа больше, чем iPhone 12. Это частично связано с более эффективным процессором.



Стоимость iPhone 13 Mini будет начинаться с 699 долларов, а iPhone 13 - с 799 долларов. Начальная емкость повышается до 128 ГБ, а также добавляются варианты 256 ГБ и 512 ГБ. Версии на 64гб больше нет.

Конечно, есть также линейка Pro, состоящая из iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. В этих телефонах также используется новый A15 Bionic. Как и в iPhone 13, у него на 20% меньше фронтальная камера. Apple заявляет, что внутреннее устройство было переработано, чтобы соответствовать новому процессору, батарее и системе камеры.

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Модели Pro получат 5-ядерный графический процессор, более мощный, чем модель не-Pro, которая, по словам Apple, является самой быстрой графикой в телефоне.



Apple использует на iPhone OLED-дисплей ProMotion с частотой 120 Гц, что позволяет играть в игры и использовать творческие приложения. Apple заявляет, что сочетание A15 Bionic, ProMotion и 5G делает линейку iPhone 13 Pro лучшей для мобильных игр.

Новые камеры Pro имеют 3-кратный оптический зум на телеобъективе, а также сверхширокоугольную камеру с более широкой диафрагмой и макрофотографию. Он также имеет основную камеру 12 МП. Apple также использует функцию под названием «Фотографические стили», чтобы вносить изменения с помощью фильтров во время съемки, сохраняя при этом оттенок кожи человека. Что касается видео, A15 Bionic также позволяет снимать в 4K со скоростью 30 кадров в секунду в новом режиме Apple ProRes.



Apple заявляет, что iPhone 13 Pro Max проработает на 2,5 часа дольше, чем 12 Pro Max, что делает его самой большой батареей в iPhone. 13 Pro проработает на 1,5 часа дольше, чем 12 Pro.



Стоимость iPhone 13 Pro будет начинаться от 999 долларов, а 13 Pro Max - от 1099 долларов. Объем памяти будет варьироваться от 128 ГБ до 1 ТБ на моделях Pro.

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IPad Mini вернулся по цене от 499 долларов, с полностью переработанным дизайном, который больше похож на iPad Pro с узкими рамками. Он работает на новом чипе A15 Bionic. Он будет пурпурного, розового, цвета шампанского "звездный свет" и космического серого.



IPad Mini оснащен 8,3-дюймовым дисплеем с яркостью 500 nit. TouchID будет в кнопке питания, как и у iPad Air. На iPad Mini, который совсем не обновлялся, новый процессор даст ему прирост ЦП на 40% и ГП на 80% по сравнению с предыдущим поколением. iPad Mini переходит на USB Type-C, огромный шаг, который также был в iPad Air. Кроме того, iPad Mini будет поддерживать 5G. iPad Mini также будет иметь сверхширокоугольную фронтальную камеру с центральной сценой, а также новую акустическую систему и 12-мегапиксельную камеру. Это также будет первый iPad mini с поддержкой Apple Pencil.

Также есть новый базовый iPad на базе Apple A13 Bionic. A13 будет работать с новыми функциями, такими как живой текст в iPadOS 15, а также будет иметь новый процессор обработки сигналов изображения для лучшей автофокусировки при слабом освещении и лучшую 12-мегапиксельную фронтальную камеру с полем обзора 122 градуса.



Новый IPad будет стоить 329 долларов за 64 ГБ памяти. Он будет доступен на следующей неделе.

Apple также использовала это мероприятие для запуска Apple Watch Series 7 с лицевой панелью всего 1,7 миллиметра, что на 40 процентов тоньше, чем у Series 6.