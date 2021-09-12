Twitch подает в суд на хейтеров, проводивших атаки на каналы стримеров
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Twitch подал иск против двух «hate raide»(хейтеры), которые, по его словам, постоянно нацелены на маргинализированных стримеров с «расистскими, сексистскими и гомофобными высказываниями и контентом», несмотря на предыдущие попытки остановить их. Точные личности хейтеров в настоящее время неизвестны - они упоминаются под псевдонимами CruzzControl и CreatineOverdose, - но считается, что оба проживают в Европе.
«Hate raids» - это организованные атаки на каналы Twitch, при которых боты наводняют чаты оскорблениями и угрозами. Эти атаки происходили в течение нескольких месяцев, но не привлекали к себе всеобщего внимания до августа, когда стримеры запланировали однодневный бойкот платформы, используя хэштег #ADayOffTwitch, чтобы выразить протест против того, что Twitch не предпринимает значимых действий для решения проблемы. И это сработало: несмотря на то, что в бойкоте приняли участие только несколько крупных стримеров, в день протеста на Twitch наблюдался значительный спад зрительской аудитории .
Twitch пообещал внедрить новые меры безопасности, чтобы помочь стримерам справляться с рейдами хейтеров, но, как продемонстрировал в августе стример ArtForTheApocalypse, бороться с рейдами хейтеров чрезвычайно сложно. Twitch фактически признал свою текущую уязвимость в своем судебном иске, заявив, что ответчики смогли избежать запретов, «создав новые альтернативные учетные записи Twitch и постоянно изменяя свой самопровозглашенный «код рейдов», чтобы избежать обнаружения и приостановки со стороны Twitch».
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«Несмотря на все усилия Twitch, рейды продолжаются», - говорится в иске. Есть информация, что хейтеры написали код для проведения рейдов и постоянно его совершенствуют, чтобы Twitch не смог остановить текущую ситуацию на стримах.
«Несмотря на то, что мы выявили и заблокировали тысячи учетных записей за последние недели, данные лица продолжают находить новые способы обхода наших улучшений защиты и не собираются останавливаться», - сказал представитель Twitch. Twitch надеется, что эта жалоба поможет найти людей, которые стоят за этими атаками и поможет прекратить эти гнусные атаки на стримеров.
Судебный процесс требует юридически обязательного судебного запрета, запрещающего ответчикам использовать Twitch, а также различных видов компенсации ущерба и судебных издержек. Но перед тем, как он доберется до него, необходимо устранить некоторые серьезные препятствия, в том числе установить настоящие личности обвиняемых, которые в настоящее время известны только как CruzzControl и CreatineOverdose. Само по себе это не может быть серьезной проблемой - против анонимных пользователей часто подаются иски (например, в совместном иске Bungie и Ubisoft против чит-мейкеров, в количестве 50 человек), но могут быть и юрисдикционные вопросы, поскольку CruzzControl предполагается, что он проживает в Нидерландах, а CreatineOverdose - из Австрии.
Тем не менее, это шаг со стороны Twitch, который может послужить значимым сдерживающим фактором для других хейтеров, независимо от его исхода. RekItRaven, стример, получивший в августе информационный поток о рейдах ненависти с хэштегом #TwitchDoBetter, заявил в Твиттере, что судебный процесс сам по себе не является решением проблемы рейдов на почве ненависти, но это "начало, и хорошее..."
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Twitch заявила, что продолжает работу над «новыми активными инструментами безопасности на уровне канала, которые мы разрабатывали в течение нескольких месяцев», а также намекнул, что за этим могут последовать дальнейшие юридические действия. «Эта жалоба ни в коем случае не единственное действие, которое мы предприняли для противодействия целевым атакам, - сказал представитель, - и не последнее».
Полный текст иска Twitch доступен на Scribd.
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