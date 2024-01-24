Узнайте, как благодаря новым функциям в iOS 17.3 защитить свой iPhone от кражи и потери устройства.

Компания Apple недавно выпустила iOS 17.3, и последние обновления для iPhone содержат важную функцию, способную помешать злоумышленникам получить доступ к личным данным на вашем устройстве. При включении этой функции повышается уровень защиты вашей важной информации от посторонних.

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Этот функционал именуется "Защита украденных устройств". Если он активирован, к стандартным функциям будет добавлены дополнительные меры безопасности. Например, для доступа к конфиденциальным данным, таким как данные кредитных карт и пароли учетных записей, теперь потребуется биометрическая аутентификация (например, Face ID или Touch ID) без возможности использовать пароль. Это означает, что только владелец может получить доступ к этим данным, даже если телефон был потерян из-за кого-то, кто знает пароль.

Кроме того, определенные безопасностные действия, такие как изменение пароля Apple ID, требуют ожидания в течение часа и прохождения второй биометрической аутентификации. Это усложняет возможные попытки злоумышленников получить доступ к вашему устройству и дает вам больше времени, чтобы объявить его утерянным или удаленно удалить данные, чтобы они не попали в чужие руки.

Функция защиты украденных устройств защищает вас не только от вора, который имеет ваше устройство, но и от вора, который знает ваш пароль. Даже если они получат доступ к вашему iPhone, они не смогут получить или изменить ваши наиболее конфиденциальные данные.

Все это происходит, когда ваш iPhone находится вне "знакомых мест", таких как ваш дом или место работы, по определению Apple. Это гарантирует, что вас не будут постоянно беспокоить дополнительными мерами безопасности при внесении изменений, в то же время препятствуя усилиям воров, если они унесут ваше устройство в незнакомое место.

Как активировать функцию защиты украденного устройства

Защита от кражи устройств доступна с iOS 17.3, но нужно ее активировать перед использованием. Для этого откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone, затем перейдите в раздел "Face ID и код-пароль". Введите код-пароль устройства, затем прокрутите вниз до раздела "Защита от украденных устройств" и выберите "Включить защиту". Если хотите отключить эту функцию, нажмите "Выключить защиту". Для отключения потребуется сканирование Face ID.

Для загрузки iOS 17.3 откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone, затем выберите "Общие > Обновление ПО". Ваш iPhone уведомит вас, если доступно обновление до iOS 17.3. Если оно доступно, следуйте инструкциям на экране и дождитесь, пока ваше устройство установит обновление и перезагрузится.

Кроме указанных выше функций, Stolen Device Protection обеспечивает дополнительные меры безопасности для нескольких других операций, таких как выключение режима утери, запрос новой карты Apple Card, сброс всех настроек и другие. Полный список доступных действий Apple можно найти на странице поддержки.

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Часто рекомендуется активировать такие функции безопасности, так как они помогают усилить защиту вашего iPhone и затрудняют несанкционированный доступ. В случае Stolen Device Protection включение занимает всего несколько секунд, но может предотвратить серьезные проблемы с безопасностью в будущем.