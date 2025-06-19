Согласно последним слухам, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут получить Face ID, встроенный непосредственно в дисплей. Утечка также раскрывает некоторые детали о дисплеях этих устройств.

Apple всерьез взялась за игровую сферу и этой осенью выпустит новое приложение "Игры" для iPhone, iPad и Mac. Оно объединит функциональность Game Center и игрового раздела App Store, предлагая пользователям единую платформу для всего, что связано с играми. В бета-версии, доступной для публичного тестирования в следующем месяце, приложение позволит игрокам общаться с друзьями, настраивать параметры и получать доступ к важным функциям, не покидая игру.

Вместе с запуском приложения на Mac появятся такие игры, как Crimson Desert и InZOI, а также Cyberpunk 2077 и другие хиты. Этот шаг демонстрирует растущий интерес Apple к играм и, возможно, станет конкурентом приложениям Xbox от Microsoft.