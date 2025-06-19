OnePlus представила свои новые наушники-вкладыши, которые отличаются конструкцией с шейным ободом, временем работы до 36 часов и поддержкой объемного 3D-звука

OnePlus расширяет свою линейку аудиопродуктов, представляя Bullets Wireless Z3 – беспроводные наушники, созданные для активного образа жизни. Наушники предлагают пользователям стильный дизайн, высокую производительность и впечатляющее время автономной работы.

Технология Spatial Audio создает эффект объемного звучания, а шумоподавление на основе ИИ гарантирует кристально чистые голосовые вызовы даже в шумной обстановке. Среди других преимуществ: современный Bluetooth 5.4, быстрое сопряжение с устройствами Google, магнитные наушники для удобного хранения, встроенные элементы управления и защита от пыли и влаги по стандарту IP55. Эргономичный дизайн с использованием приятного на ощупь силикона обеспечивает комфортное ношение в течение всего дня. Bullets Wireless Z3 будут доступны в двух цветовых решениях: ярком Samba Sunset (красный) и классическом Mambo Midnight (черный).