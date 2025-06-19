Это устройство станет пионером в использовании Android XR, специализированной версии Android, разработанной для гарнитур виртуальной и дополненной реальности.

Гарнитура Samsung XR, пока известная под кодовым названием Project Moohan, уже демонстрировалась компанией, но официального анонса еще не было. По новым данным из Кореи, Samsung планирует представить устройство 29 сентября.

Продажи в Корее начнутся 13 октября, а затем гарнитура постепенно появится и на других рынках.

Это будет первая гарнитура, работающая на Android XR – специализированной версии Android, разработанной Google и Samsung для устройств виртуальной и дополненной реальности. Разработка Android XR началась в прошлом году после успешного сотрудничества компаний в создании последних версий Wear OS.

Ожидается, что Android XR будет интегрирована с искусственным интеллектом Google Gemini. Гарнитура Samsung будет оснащена чипсетом Qualcomm XR+ Gen 2, который, по некоторым данным, производится самой Samsung по 4-нм техпроцессу.

Перед официальным запуском гарнитура Samsung XR будет еще раз показана на мероприятии Unpacked в следующем месяце, где также будут представлены новые складные смартфоны Galaxy Z Fold7 и Flip7.