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smushik
OpenAI улучшает инструмент веб-поиска в ChatGPT
Благодаря последнему обновлению, ChatGPT лучше справляется с комплексными запросами, требующими использования веб-поиска.


Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, втайне внесла ряд улучшений в систему веб-поиска, интегрированную в чат-бот. Обновления, вступившие в силу на прошлой неделе, повышают качество ответов, точность следования инструкциям и способность обрабатывать сложные запросы. Кроме того, ChatGPT теперь умеет искать информацию в интернете на основе загруженных изображений. Помимо этого, OpenAI расширила функциональность "Проектов" и добавила возможность скачивания Canvas. Эти изменения, анонсированные 13 июня, продолжают развитие поисковой системы ChatGPT, ставшей доступной всем пользователям в октябре 2024 года.

Обновленный веб-поиск в ChatGPT значительно улучшен, предоставляя пользователям свежую и всестороннюю информацию. Разработчики уделили особое внимание повышению качества ответов, внедрив улучшения, позволяющие инструменту лучше понимать намерения пользователя и адаптировать ответы к его потребностям. Благодаря расширенным возможностям обработки контекста, ChatGPT теперь способен находить нужную информацию даже в том случае, если прямой запрос сформулирован неточно, опираясь на предыдущую историю общения. Эти улучшения стали возможны благодаря усовершенствованной функции памяти, которая теперь интегрирована в различные функции ChatGPT, включая "Проекты", где можно ссылаться на предыдущие работы в диалогах.

Новые возможности:

  • Более точное следование инструкциям: Обновленный веб-поиск лучше понимает, что от него требуется, особенно в продолжительных диалогах. Чат-бот теперь способен уточнять запрос, опираясь на предыдущие сообщения пользователя, что, по словам OpenAI, должно уменьшить количество повторяющихся ответов.
  • Множественные поисковые запросы: Чат-бот теперь может выполнять несколько поисковых запросов одновременно для более глубокого изучения темы. Это позволяет ему получать больше информации, обращаясь к дополнительным источникам, когда это необходимо.
  • Поиск по изображениям: ChatGPT теперь умеет искать информацию в интернете, используя загруженные пользователем изображения. Журналисты Gadgets 360 протестировали эту функцию и подтвердили, что она способна распознавать объекты на изображениях и находить ответы на вопросы, связанные с ними.


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    #openai #chatgpt
    Источник: gadgets360.com
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