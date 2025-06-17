Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, втайне внесла ряд улучшений в систему веб-поиска, интегрированную в чат-бот. Обновления, вступившие в силу на прошлой неделе, повышают качество ответов, точность следования инструкциям и способность обрабатывать сложные запросы. Кроме того, ChatGPT теперь умеет искать информацию в интернете на основе загруженных изображений. Помимо этого, OpenAI расширила функциональность "Проектов" и добавила возможность скачивания Canvas. Эти изменения, анонсированные 13 июня, продолжают развитие поисковой системы ChatGPT, ставшей доступной всем пользователям в октябре 2024 года.
Обновленный веб-поиск в ChatGPT значительно улучшен, предоставляя пользователям свежую и всестороннюю информацию. Разработчики уделили особое внимание повышению качества ответов, внедрив улучшения, позволяющие инструменту лучше понимать намерения пользователя и адаптировать ответы к его потребностям. Благодаря расширенным возможностям обработки контекста, ChatGPT теперь способен находить нужную информацию даже в том случае, если прямой запрос сформулирован неточно, опираясь на предыдущую историю общения. Эти улучшения стали возможны благодаря усовершенствованной функции памяти, которая теперь интегрирована в различные функции ChatGPT, включая "Проекты", где можно ссылаться на предыдущие работы в диалогах.
Новые возможности: