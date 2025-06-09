RG35XX Pro: новый игровой портативный компьютер с Wi-Fi и множеством функций

Компания Anbernic анонсировала новую портативную игровую консоль RG35XX Pro, которая поступит в продажу 10 июня. Первые 72 часа продаж будут действовать специальные условия: консоль можно будет приобрести всего за 45 долларов.

RG35XX Pro будет доступна в трех цветах. Размеры устройства составляют 12,8 x 8,1 x 2,2 см (толщина может быть немного больше в самой толстой части).

Консоль способна эмулировать различные игры, включая Castlevania 64 (Nintendo 64) и Soul Calibur (Dreamcast). Также заявлена поддержка игр Nintendo DS, хотя на 3,5-дюймовом экране с разрешением 640x480 пикселей это может быть не самым удобным вариантом для игры

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В качестве операционной системы используется 64-битный Linux, что делает запуск игр через эмуляторы, включая RetroArch, очень простым. Кроме игр, консоль предлагает множество других функций: прослушивание музыки, просмотр видео, чтение текстовых файлов и управление файлами.

В экспертном режиме пользователи могут устанавливать и использовать другие эмуляторы, что расширяет возможности игры. Также есть возможность подключения к Wi-Fi.