Президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, об этом он заявил в телеобращении.

Президент США, Джо Байден, в последнем телеобращении объявил о подписании закона о помощи зарубежным союзникам, включая Украину.

В рамках нового законодательства предусмотрено дополнительное финансирование не только для Украины, но и для других стратегических партнеров США, таких как Израиль и страны Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань.

реклама

Что касается конкретных поставок Украине, Байден заверил, что они начнутся незамедлительно. Он подчеркнул, что США будут предоставлять не только существующее вооружение из своих запасов, но и создавать новую технику и боеприпасы на американских предприятиях.

Согласно информации из Пентагона, предоставляемая помощь включает в себя широкий спектр военного оборудования и боеприпасов. Среди поставляемого вооружения — боеприпасы для комплексов ПВО и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, боевые машины пехоты Bradley, авиационные боеприпасы, бронированные автомобили MRAP и HMMWV, переносные ЗРК Stinger, а также противотанковые комплексы TOW, Javelin, AT-4 и другое.

Общая сумма помощи Украине составляет 60,84 миллиарда долларов. Отмечается, что значительная часть этой суммы будет направлена на восполнение уже переданного вооружения, закупку новых образцов на открытом рынке и обеспечение текущих военных операций США в регионе. Кроме того, предусмотрены средства на проведение аудита.