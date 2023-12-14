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Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана

Кадыров заявил, что Адам счел бы за честь понести наказание за избиение Журавеля
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В ходе прямой линии с жителями Чеченской республики, глава региона, Рамзан Кадыров, неожиданно поделился своим мнением относительно инцидента с избиением Никиты Журавеля в СИЗО за сжигание Корана. Политик в высшей степени выразил гордость своим сыном Адамом за произошедшее, считая его поступок справедливым и честным. Однако следует отметить, что Кадыров не скрывал своих ожиданий относительно возможных наказаний для сына, предполагая, что тот проведет в тюрьме от шести до восьми лет.

По мнению главы Чечни, сын заслуживает поддержки за свои действия. В ответ на вопросы о том, за что именно следовало бы его сына наказывать, Кадыров высказал предпочтение к более серьезному варианту, подразумевая возможное убийство того, кто осмелился оскорбить священный текст. В высказываниях Кадырова отчетливо прослеживается жесткая позиция по отношению к тем, кто нарушает священные нормы.

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В дополнение к этому глава республики выразил свою благодарность тем, кто поддержал его семью после инцидента. По словам Кадырова, он лично общался с Журавелем по просьбе своего сына и утверждает, что молодой человек извинился за свои поступки и выразил желание принять ислам. Кадыров даже пошел дальше, предположив, что, при желании, Журавель может стать выдающимся представителем мусульманского общества.


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Вопреки своей твердой позиции в отношении подобных инцидентов, глава Чечни также подчеркнул, что если молодой человек искренне раскается и выберет путь исправления, то, возможно, ему будет прощено. Тем не менее, Кадыров остается скептически настроенным относительно искренности раскаяния Журавеля, высказав свои сомнения во время беседы. В конце сентября текущего года Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, опубликовал в своем Telegram-канале шокирующее видео. На записи запечатлен момент, когда его сын, Адам Кадыров, избивает арестованного по обвинению в поджоге Корана Никиту Журавеля. Этот ролик моментально разлетелся по просторам интернета, вызвав волну неоднозначных реакций со стороны публики. При этом сам глава Чечни выразил полную поддержку своему сыну Адаму.

Кадыров считает, что избиение Журавеля было оправданным и даже необходимым. В своем высказывании он подчеркнул, что тот, кто посягает на Священное Писание, особенно демонстративно уничтожая его, оскорбляет не только верующих, но и десятки миллионов граждан России. По его мнению, подобные действия должны нести суровые наказания.

На опубликованных кадрах видно, как Адам Кадыров многократно наносит удары ногой по Никите Журавелю, после чего бросает его на пол, продолжая избиение. Этот инцидент вызвал бурю эмоций и стал поводом для широкого обсуждения в обществе. Столь острые высказывания главы Чечни не обошли стороной и президента России, Владимира Путина. Кадыров напомнил о существующем в стране законе, который защищает Священные Писания и религиозные ценности граждан, подписанный самим Путиным. Это высказывание придало происходящему еще больший политический вес. Важно отметить, что видео с сожжением Корана, совершенным 19-летним Никитой Журавелем у Соборной мечети в Волгограде, стало объектом расследования. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 148 Уголовного кодекса страны, касающейся публичных действий, выражающих неуважение к обществу и оскорбление религиозных чувств верующих.

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После инцидента с избиением Никиты Журавеля сын Кадырова был награжден рядом знаков отличия, включая Орден «За заслуги перед Карачаево Черкесской Республикой», Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», а также звание и медаль Героя Чечни. В октябре этого года глава Татарстана, Рустам Минниханов, также присвоил сыну главы Чечни орден «Дуслык». Парламентарий поздравил Адама Кадырова с этим важным событием и пояснил, что орден вручен за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия.
Более того, 5 ноября стало известно, что Адам Кадыров назначен главой службы безопасности своего отца, Рамзана Кадырова. Это произошло всего за месяц до того, как сына главы республики объявили Героем Чечни. Таким образом, события вокруг избиения Никиты Журавеля имели значительные последствия для карьеры и статуса Адама Кадырова.


9 ноября текущего года, три сына главы Чеченской Республики, Рамзана Кадырова, стали лауреатами высших орденов парламента региона под названием «Даймехкан Сий». Эта почетная награда присуждается за выдающиеся достижения в различных областях, таких как экономика, наука, культура, искусство, духовно нравственное воспитание, образование, здравоохранение, охрана окружающей среды, благотворительная и общественная деятельность, направленная на улучшение жизни жителей Чечни. Впоследствии глава Чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" Чингиз Ахмадов раскрыл детали действий Адама Кадырова, который взял на себя ответственность за прекращение распространения смуты и, кроме того, лично вмешался в случай ареста Никиты Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана.

По словам Ахмадова, Журавель предпринимал попытки разжечь конфликт между представителями различных религиозных групп, но сын Кадырова сумел продемонстрировать, что такие провокации не пройдут незамеченными. Арест Журавеля был оправдан и справедлив, учитывая, что он старше Адама, и, возможно, мог предпринять сопротивление. В свою очередь, президент России Владимир Путин подчеркнул, что в России неуважение к Корану считается преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства напомнил о том, что по Конституции и статье 282 Уголовного кодекса действия, оскорбляющие религиозные чувства, являются преступлением.

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"Мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил", - подчеркнул президент.
В октябре Никита Журавель частично признал свою вину в сожжении Корана возле мечети. В ходе судебного заседания он заявил, что действительно сжег священную книгу, однако утверждал, что не имел мотивации сознательно нарушать общественный порядок.

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Молодой человек утверждал, что не знал цели создания видео с акцией. Суд продлил ему срок ареста на полгода. За него выдвигается обвинение в оскорблении чувств верующих, а сам Журавель признал, что сожег Коран по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. В конце ноября на суде по этому уголовному делу выступили чеченские имамы, признанные потерпевшими. Из 13 имамов, подавших заявление против поджигателя, на заседание явились 5. Они охарактеризовали поступки Журавеля как "вопиющее оскорбление", причинившее им "моральный вред". Предварительные слушания, запланированные на конец октября, были отложены из-за отсутствия потерпевших.

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россия новости политика закон кадыров чечня религия грозный коран
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