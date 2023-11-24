Президент России, Владимир Путин поручил нарастить мощности российских суперкомпьютеров

Ну вот и прошло пленарное заседание конференции AI Journey. И было очень много новостей, интересных и не очень. Одна новость, показалась очень любопытной. Президент России, Владимир Путин поручил увеличить мощности российских суперкомпьютеров, добавив что видит в этом огромную перспективу.

Вот цитата на его слова:

реклама

«Обращаю внимание правительства и компаний альянса. Действующие мощности российских суперкомпьютеров следует, конечно же, нарастить не менее, чем на порядок».

Эта речь президента была сказана на пленарном заседании конференции AI Journey. Как считает Владимир Путин, развитие ИИ - Искусственного интеллекта, является необходимой частью развития и улучшения технологий в стране. Ведь по сути ИИ, является технологическим прорывом в какой-то степени.

Следующее поручение Владимира Путина, было адресовано непосредственно к главе правительства. Заключалось в следующем: "Нужно обеспечить всем ученым доступы к суперкомпьютерам".

И вот следующая цитата президента России:

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

«Безусловно, нужно настраивать всю систему поддержки развития, внедрения больших языковых моделей решений в области генеративного искусственного интеллекта, создавать инфраструктуру для их широкого использования»