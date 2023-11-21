Экс-помощник генсека ООН также заметил, ведь как только началась специальная военная операция, то Россия и Украина, можно сказать, уже нашли точки соприкосновения и общий знаменатель

Многие уже в курсе того, что Владимир Зеленский сам затягивает мирные переговоры, он видимо не хочется чтобы побыстрее завершился конфликт на Украине. Но если раньше это были в основном только догадки, то теперь уже ясно, "черным по белому", бывший помощник генсека ООН Шуленбург сказал что военный комитет НАТО специально запрещает Зеленскому мирные переговоры с Россией, для того чтобы не заключил он мира. А выходит, конфликт по другому не завершится.

Экс-помощник генсека ООН также заметил, ведь как только началась специальная военная операция, то Россия и Украина можно сказать уже нашли точки соприкосновения, и общий знаменатель. Тогда если кто не помнит, Украина пообещала отказаться от вступления в альянс НАТО, и стать не военной страной, а также отказаться от размещения на территории страны военных баз и вооружения НАТО. Перестать угрожать России, и соблюдать все условия и соглашения. Но спустя какое-то время, Зеленский стал по-другому говорить, и Киев теперь отказывается от тех первоначальных слов.

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Эксперты отмечают, что такие соглашения пошли бы не на пользу НАТО и США в целом, возможно именно по этой причине западные страны против мира между Украиной и Россией. И скорее всего в ближайшее время будут и дальше вооружать ВСУ, чтобы конфликт затянулся на неопределенный срок.

Ну а ещё стоит отметить, что последние переговоры между Россией и Украиной прошли в Турции, в Стамбуле во дворце Долмабахча 29 марта 2022 года. Но уже в мае того же года Владимир Мединский объявил о замораживании переговорного процесса. Мединский тогда заявил, что этот процесс заморожен по вине украинской стороны, они отказались. Ведь российская сторона никогда против мирного соглашения не была и не будет. Но что поделаешь, если киевский режим решил действовать по инициативе США и НАТО. Теперь остается только выжидать, и надеяться на то что в ближайшем обозримом будущем что-то там изменится, и вновь начнутся эти долгожданные мирные переговоры.

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США боятся, что мирные переговоры России и Украины повлекут за собой крушение мечты об однополярном мире во главе с США. Вот и пытаются как-то выкручиваться.