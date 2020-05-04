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Категорически приветствую. Сегодня я хочу вам показать, на что способна самая дешёвая оперативная память (1500 рублей за планку на 4 гб) в максимальном разгоне. Тест будет проводиться с Ryzen 5 2600 на материнской плате AsRock B450 Steel Legend.

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Сток

Сама память - Kingston - в стоке работает на частоте 2400 мГц с таймингами 17-17-17-18-37, одноранговая, производится на чипах Nanya. В DRAM calculator найти эти чипы я не смог, поэтому пришлось настраивать всё вручную.

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Разгон

Как видно, в стоке память показывает довольно плачевные результаты. Посмотрим, сильно ли разгон сможет что-либо изменить.

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Итог

В разгоне уже видно приемлемые цифры латентности и скорости работы памяти.

Я считаю, что эту память стоит брать и стоит гнать по полной, как минимальный вариант для игровых (и не очень) пк, так как за свою цену в разгоне она выдаёт довольно достойные результаты.