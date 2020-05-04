Максимальный разгон самой дешёвой DDR4 памяти
Категорически приветствую. Сегодня я хочу вам показать, на что способна самая дешёвая оперативная память (1500 рублей за планку на 4 гб) в максимальном разгоне. Тест будет проводиться с Ryzen 5 2600 на материнской плате AsRock B450 Steel Legend.
рекламаСама память - Kingston - в стоке работает на частоте 2400 мГц с таймингами 17-17-17-18-37, одноранговая, производится на чипах Nanya. В DRAM calculator найти эти чипы я не смог, поэтому пришлось настраивать всё вручную.
Сток
рекламаКак видно, в стоке память показывает довольно плачевные результаты. Посмотрим, сильно ли разгон сможет что-либо изменить.
Разгон
рекламаВ разгоне уже видно приемлемые цифры латентности и скорости работы памяти.
Итог
Я считаю, что эту память стоит брать и стоит гнать по полной, как минимальный вариант для игровых (и не очень) пк, так как за свою цену в разгоне она выдаёт довольно достойные результаты.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила