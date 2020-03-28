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Антикризисная сборка 2020 за 38000 рублей

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1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - несмотря на падение рубля

Не буду медлить, скажу только, что данной сборки вам хватит для любых игр/задач в разрешении fullHD на максимальных или же высоких настройках(за исключением очень тяжёлых игр в духе RDR2 и т.п.).

Процессор и охлаждение

Классический Ryzen 5 2600, который работает с памятью уже гораздо лучше, чем его предшественник 1600-й, и так же стоит на ~ 7 тысяч дешевле старшего брата 3600-го(9000 рублей), от которого отличается всего процентов на 15-25.

Охлаждать его будет 400-й гаммакс, предлагающий развеивание тепла вплоть до 150 ватт за 2060 рублей. Потянет даже разгон.

Материнка

GIGABYTE B450M DS3H, особо про неё говорить нечего, имеет 4 слота под оперативку, с хорошим её разгоном. VRM спокойно справится с нашими 6-ю ядрами. Стоит 6000 рублей.

Видеокарта

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Единственное, что беру с б/у рынка в этой сборке. Мой выбор пал на RX 480 на 4гб памяти, она стоит всего 4500-5000 рублей на Юле. Главное тщательно проверить её перед покупкой.

Оперативная память

8 gb двумя планками по 4 от Crucial на частоте 2400 мгц. 2 планки в сумме стоят 3600 рублей.

Блок питания

Старого доброго FSP PNR 550W, который стоит 3590(обалдеть) рублей, вполне должно хватить под нашу сборку.

Накопители

SSD - CRUCIAL BX500 120 gb - 2500 рублей

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HDD - WD Blue 1tb - 3400 рублей - стоит всего на 200 рублей дороже Тошибы Р300, но при этом надёжнее.

Корпус

ZALMAN N2 - отличная продуваемость и 3 хороших вентиялтора с белой подсветкой(1 питается от 3-пин, остальные - от молексов). Стоит 3400 рублей и да, за такую цену - не очень, но выбора нет, ибо рубль не радует.


Тесты

Rainbow Six Siege

В целом игра идёт отлично, никаких фризов и чего-то подобного, но это и неудивительно.


Call of Duty 2019

Такая же ситуация, всё отлично идёт на максимальных настройках в 90-100 фпс с редкими просадками до 80.


RDR2

Да, тут мы заветных 60 фпс не получаем, но имеем стабильные 40+ на средних-высоких настройках.

 Настройки графики


Итоги

За примерную цену в 38000 мы получаем довольно производительный пк, который будет нагибать ещё минимум год. Конечно, до начала плохой ситуации с рублём он обошёлся бы вам гораздо дешевле, примерно в 27 тысяч рублей, но сейчас мы имеем то, что имеем, и, видимо, ещё долго будем иметь.

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Теги

amd ssd radeon игровой rx 480 бюджетная видеокарта бюджетный
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