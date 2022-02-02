О майнинге и цене видеокарт - размышляю, когда же цены упадут
Уже год, как живём в мире тройной наценки на видеокарты.
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В дефиците обвиняют перекупов, майнеров и производителей.
Мне удалось собрать достаточно информации, что бы точно дать прогноз по ситуации с майнингом и стоимостью карт.
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Но начну из далека, с политики.
Когда на крипторынок пришли "большие деньги", а майнинг стал потреблять энергию в процентах мирового потребления, на эту сферу обратили внимание власти ведущих держав.
Меня больше всего заинтересовала реакция в России, когда мнение главы ЦБ и президента сильно разошлись.
Вот тут и пришло в голову копнуть глубже - зачем Путину нужен майнинг и нет ли в этом какой то игры.
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Игры нет.
Набиулина хочет китайского варианта, а вот с Путиным все сложнее, постараюсь передать суть.
Крипта и майнинг - это инструмент для перехода от зависимости от доллара.
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Хотя вообще сама денежная форма изначально, как и майнинг, это технологии "из одного источника".
Как говорится в пословице. Хрен редьки не слаще. Хотя сейчас важно именно уйти от долларовой зависимости, и что ещё более важно уйти от внешнеэкономического финансового краха.
Майнинг это некая промежуточная технология для выхода из зависимости.
Причем тут Путин и майнинг?
А вот причем.
Вспомните, как Сбербанк выкупил практически все видеокарты для своего проекта - это тут же привело к дифициту и повышению цен.
Майнинг перешел от частных лиц к крупным корпорациям, в том числе госкорпорациям.
Просто этого не будет в новостях и открытых отчётах. Пока.
Гос корпорации и крупные игроки по типу банков, работающих с денежными массами, просто выместят частных и небольших игроков.
Про структуру майнинга и перспективы.
Сейчас для майнинга используют:
1. ASIC
2. Специализированные карты на основе GPU без видеовыхода
3. Бытовые видеокарты.
Их доля в майнинге сейчас
1 - 60%
2 - 30%
3 - 10%
В ближайшие годы доля 1 и 2 будет расти, а доля обычных карт падать.
А вот причина и сроки - это самое интересное.
Сейчас разрабатываются и уже опытно производятся чипы, которые на порядок превосходят имеющиеся решения по быстродействию.
Попадут ли они в свободную продажу или нет - это ещё вопрос, но вот поднять сложность точно смогут, сделав майнинг на существующем железе бесполезным.
В этом году эти чипы поступят пользование небольшому числу игроков.
Через два года видеокарты полностью потеряют востребованность.
Производители видеокарт какое то время ещё смогут поддерживать ажиотаж искусственно.
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