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Уже год, как живём в мире тройной наценки на видеокарты.

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В дефиците обвиняют перекупов, майнеров и производителей.





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Но начну из далека, с политики.

Когда на крипторынок пришли "большие деньги", а майнинг стал потреблять энергию в процентах мирового потребления, на эту сферу обратили внимание власти ведущих держав.

Меня больше всего заинтересовала реакция в России, когда мнение главы ЦБ и президента сильно разошлись.

Вот тут и пришло в голову копнуть глубже - зачем Путину нужен майнинг и нет ли в этом какой то игры.

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Игры нет.

Набиулина хочет китайского варианта, а вот с Путиным все сложнее, постараюсь передать суть.

Крипта и майнинг - это инструмент для перехода от зависимости от доллара.

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Хотя вообще сама денежная форма изначально, как и майнинг, это технологии "из одного источника".

Как говорится в пословице. Хрен редьки не слаще. Хотя сейчас важно именно уйти от долларовой зависимости, и что ещё более важно уйти от внешнеэкономического финансового краха.

Майнинг это некая промежуточная технология для выхода из зависимости.





Причем тут Путин и майнинг?

А вот причем.

Вспомните, как Сбербанк выкупил практически все видеокарты для своего проекта - это тут же привело к дифициту и повышению цен.

Майнинг перешел от частных лиц к крупным корпорациям, в том числе госкорпорациям.

Просто этого не будет в новостях и открытых отчётах. Пока.

Гос корпорации и крупные игроки по типу банков, работающих с денежными массами, просто выместят частных и небольших игроков.





Про структуру майнинга и перспективы.

Сейчас для майнинга используют:

1. ASIC

2. Специализированные карты на основе GPU без видеовыхода

3. Бытовые видеокарты.





Их доля в майнинге сейчас

1 - 60%

2 - 30%

3 - 10%





В ближайшие годы доля 1 и 2 будет расти, а доля обычных карт падать.

А вот причина и сроки - это самое интересное.

Сейчас разрабатываются и уже опытно производятся чипы, которые на порядок превосходят имеющиеся решения по быстродействию.

Попадут ли они в свободную продажу или нет - это ещё вопрос, но вот поднять сложность точно смогут, сделав майнинг на существующем железе бесполезным.

В этом году эти чипы поступят пользование небольшому числу игроков.

Через два года видеокарты полностью потеряют востребованность.

Производители видеокарт какое то время ещё смогут поддерживать ажиотаж искусственно.

Конец близок.