Motorola в коллаборации с Pantone выпустит эксклюзивный moto edge 30 Fusion в цвете Viva Magenta
Вслед за популярным в 2020 году барвинковым синим цветом, сегодня исследовательская организация Pantone выпустила будущий хит 2023 года цвет Viva Magenta.
Чен Джин, управляющий департаментом мобильных технологий Lenovo в Китае, сказал, что Viva Magenta — это нежный темно-красный оттенок, вдохновленный карминно-красным. Как стратегический партнер Pantone, moto запустит кастомизированные модели под брендом Pantone.
Понятно, что этой индивидуальной моделью является moto edge 30 Fusion, которая также является первой моделью в популярных цветах. Соответствующая оригинальная модель — moto S30 Pro, а совместная персонализированная модель Viva Magenta также запустит собственную версию.
Что касается базовой конфигурации, Motorola S30 Pro имеет полностью симметричный слегка изогнутый корпус. 6,55- OLED экраном с закруглением 53 градуса, процессором Snapdragon 888+ и имеет 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией.
Стоит отметить, что генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь и менеджер по продуктам Xiaomi Вэй Сици также опубликовали сегодня новости о популярном цвете Pantone 2023. Возможно, потребители увидят это цветовое соответствие в серии Xiaomi Mi 13.
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